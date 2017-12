Cameroun: Le quartier Makea remporte le prix du quartier le plus propre de Douala 2Ã¨ :: CAMEROON

Cameroun: Le quartier Makea remporte le prix du quartier le plus propre de Douala 2è :: CAMEROON Il s'imposent pour la troisième année consécutive lors de la septième édition de ce concours organisé par la mairie de Douala 2è

C'est un Paris que s'est lancé Madame le maire Denise Fampou et c'est devenu une tradition dans la commune qu'elle dirrige . tous les ans et ce depuis sept ans, elle organise un concours pour récompenser le quartier le plus propre,le marché le plus propre mais aussi l'association la plus citoyenne.

Ce concours à pour objectif de créer une certaine émulation au sein de la population de Douala 2è et donner de nouvelles habitudes à celle ci.depuis son lancement en 2010, le regard qu'on portait sur cet arrondissement a considérablement changé. Alors que nombreux doualais trouvaient que c'était l'un des coins les plus insalubres de la ville, aujourd'hui que la ville croule sous le poids des ordures ménagères ceci du au manque d'implication de la société chargée d'assurer le ramassage de celle ci, à Douala 2è c'est tout le contraire c'est plutôt maintenant que c'est arrondissement se distingue comme l'un des plus propre sinon le plus propre de la ville grâce à cette politique de récompenser les quartiers les plus propres lancé par celle qui est à la tête de cette mairie.

Pour cette année et ceci est déjà aussi devenu une habitude, sur les 28 quartiers qui étaient en compétition,c'est le quartier Makea de sa majesté Aboubakar qui a remporté pour la troisième année consécutive le titre du quartier le plus propre et remporte la première prime de 2,5millions en plus d'un matériel constitué de brouettes,pelles et balais pour redoubler d'efforts et demeurer sur cette lancée.la deuxième place est occupée par le quartier Newtown aéroport 3 qui remporte une prime d' 1,5 millions. en troisième position on a le quartier Newtown aéroport 3 qui a reçu une prime d'1 million et enfin le quartier Babylone prends la quatrième place et s'en sort avec une prime de 700.000 FCFA.

Les 24 autres quartiers ont reçu des primes de participation de 100.000f chacun .

Pour ce qui concerne les marchés,c'est le marché des femmes qui remporte le trophée du marché le plus propre. Il est secondé par le marché non-glacé.

L'association des jeunes de grand canyon elle remporte le prix de l'association la plus citoyenne,elle est secondée dans cette catégorie par l'association des vétérans de New Bell tractafric.

Il faut dire que le sous préfet Didier Bidja qui présidait cette cérémonie pour la première fois depuis son arrivée à la tête de cet arrondissement à félicité cette initiative en rappelant que si dans toutes les communes de Douala il y'avait ce genre d'initiative,la ville de Douala serait de loin plus propre.