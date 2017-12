CAMEROUN :: Management : Le Dg de Mtn Cameroon sur le dÃ©part

CAMEROUN :: Management : Le Dg de Mtn Cameroon sur le départ Sur sa page Twitter, Philisiwé Sibiya a annoncé qu’elle quitte le Cameroun en fin janvier 2018.

L’information a été rendue publique avant-hier mardi 19 décembre 2017 sur son compte Twitter. On peut y lire : « Cher Cameroun. Les trois dernières années étaient étonnantes ! Adieu ». La directrice générale de Mtn Cameroon, Philisiwé Sibiya, justifie son départ par le désir de se « consacrer à ses tout-petits enfants ». Celle qui a été la première femme à tenir les reines de Mtn Cameroon quittera ses fonctions le 31 janvier 2018, comme le prévoit une tradition dans les multinationales. Arrivée à la tête de Mtn Cameroon en 2013, elle aura passé cinq années dans la capitale économique.

Expert-comptable de formation, la directrice générale sortante de Mtn Cameroon, 40 ans, commence sa carrière en Afrique du Sud, son pays d’origine, en travaillant pour la compagnie d'audit américaine Arthur Andersen. Par la suite, elle offre ses services au groupe de médias et de publicités sud-africain Primedia et, pendant trois ans, à Cell C, opérateur de téléphonie mobile. C'est en 2005 qu'elle intègre le groupe Mtn en Afrique du Sud. De 2005 à 2013, Philisiwe Sibiya occupe le poste de responsable des finances à Mtn Johannesburg.

Avant d’être propulsée en 2013 à la direction financière de Mtn Afrique du Sud, d’où elle partira, en 2015, pour la prestigieuse fonction de président-directeur général de la filiale du groupe Mtn au Cameroun, succédant ainsi au nigérian Karl Olutokun Toriola. L’une de ses actions est le choix porté sur Samuel Eto’o, ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun pour être ambassadeur de la marque Mtn. Pour elle, l’histoire du groupe Mtn est similaire à celle de Samuel Eto’o.

« Nous avons commencé de manière humble avec une seule entreprise en Afrique du Sud en 1994. A partir de ce moment, l’on ne savait pas où l’avenir allait nous conduire. Mais, tout ce qu’on avait c’était le rêve. Aujourd’hui, le groupe Mtn revendique de nombreux acquis et nous disons que nous sommes arrivés à cet exploit en bravant les mêmes difficultés que Samuel Eto’o a rencontrées », indiquait-elle le 21 mars 2016 au Hilton hôtel à Yaoundé, pour justifier le choix porté sur la meilleure gâchette camerounaise.

Mais, avant de quitter le Cameroun, la Dg continue d’oeuvrer pour maintenir le leadership de Mtn dans le secteur de la téléphonie mobile au Cameroun. C’est ainsi que les 13 et 15 décembre derniers, elle a procédé à l’inauguration de deux nouvelles agences numériques de Mtn Cameroon à Yaoundé et Douala.

Ce qui porte désormais à 22, le nombre d’agences dont dispose Mtn à travers le pays. C’est « la matérialisation de nos promesses : renforcer notre proximité avec nos millions de clients, et dans le nouveau monde digital, leur apporter des services de communication simples, innovants et accessibles », expliquait Philisiwe Sibiya, en annonçant l’ouverture d’une troisième agence numérique au Cameroun qui se fera sans doute sans elle.