France - Diplomatie: Un jeune dealer camerounais fait valoir son immunitÃ© diplomatique

France - Diplomatie: Un jeune dealer camerounais fait valoir son immunité diplomatique « Hey bande de fils de p… ! Baissez les yeux ! Baissez les yeux p… ! Vous êtes chez moi ici, vous ne pouvez rien contre moi ! Je suis intouchable bande de p… ». C´est en ces propos que le fils d´un jardinier camerounais en service à l´ambassade du Cameroun, en France, a copieusement insulté les enquêteurs du groupe stups de Paris XIII, venus l´interpeler jeudi dernier à son domicile.

Soupçonné d’ordonner des petites livraisons de cannabis dans son quartier à Villejuif, le jeune dealer de 20 ans, très connu des policiers de la brigade anti-criminalité du Kremlin-Bicêtre, est interpelé chez lui autour de 13 heures. Les policiers saisissent des téléphones et une somme de 480 € retrouvés dans sa chambre.

« A chaque fois qu’on intervient à la cité Duclos, on tombe sur lui », renseigne un policier. Il gère le petit point de deal du quartier. Quand il est tout seul, c’est lui qui baisse les yeux. Mais quand il est avec ses copains, il est insupportable. Même quand on ne vient pas pour lui, il la ramène. Il nous filme, prend des photos, met ça en ligne… Bref on est un peu blasés avec lui», s´indigne un autre.

Il se trouve que le jeune homme est le fils du jardinier de l'ambassade du Cameroun et est détenteur d´une carte diplomatique bien valide. "À Villejuif, il se permet tout, ou presque", selon Yohann Maras, responsable du syndicat de police Alliance dans le Val-de-Marne.

Sauf que le lendemain, le jeune dealer va se montrer "intouchable" devant les enquêteurs du groupe stups de Paris XIII, puisque le parquet va ordonner sa libération « immédiate », ainsi que la restitution de tous les biens saisis.

« A l’école de police, on nous apprend à baisser notre froc devant l’immunité diplomatique », persifle un policier. « De temps en temps, on nous fait valoir l’immunité diplomatique comme, par exemple, lorsqu’on intervient sur des différends conjugaux, précise un policier de terrain. Mais en général, la personne est gênée et ne fait pas vagues. Des provocations comme vendredi, cela n’arrive jamais », conclut-il, très amer.

Comment l´ambassade du Cameroun et le ministère des affaires étrangères du Cameroun entendent-ils "gérer" cette autre histoire qui visiblement n´honore pas l´image du Cameroun à l´étranger?

La convention de Vienne sur les relations diplomatiques est un traité international adopté en 1961 réglant les rapports diplomatiques entre États, l'immunité du personnel diplomatique, de leur famille et l'inviolabilité des ambassades.

Le gouvernement français étant plus expansif que les conventions ne l'exigent, l'immunité est systématique en France, pour les diplomates, l'ensemble du personnel lié à une représentation quelle que soit sa forme (ambassade, consulat, représentation commerciale...), ainsi qu'à toute leur famille, invités et employés de maison, et ce en toute situation, c'est-à-dire même en dehors de l'exercice des fonctions diplomatiques.