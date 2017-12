CAMEROUN :: Promotion : Nadine Tinen prend la tÃªte de Pwc Afrique Francophone :: CAMEROON

CAMEROUN :: Promotion : Nadine Tinen prend la tête de Pwc Afrique Francophone :: CAMEROON Entrée en fonction le 1er juillet 2017, la Camerounaise succède à Edouard Messou et devient membre de l’équipe de direction du cabinet international d'audit et de conseil PricewaterhouseCoopers France & Afrique francophone.

Née à Strasbourg (France) en 1972, mais repartie au pays un an plus tard, Nadine Tinen Tchangoum, 45 ans, est diplômée de l’Université de Bourgogne (Dijon) où elle a obtenu un DESS de Droit Fiscal, un Magistère de Droit des Affaires, Fiscalité et Comptabilité et un Diplôme International de Droit Fiscal Européen. Spécialiste de la fiscalité, elle a développé au cours de ses 20 années d’expérience une expertise reconnue dans le conseil aux entreprises.

Elle débute sa carrière en 1996 chez PwC au Cameroun où elle est cooptée associée 10 ans plus tard. En 2010, elle prend la tête de la firme camerounaise et rejoint en 2014 l’équipe de direction de PwC Afrique Francophone Subsaharienne en qualité de Tax & Legal Leader, responsable de l’activité de conseil juridique et fiscal. Nadine Tinen est par ailleurs Conseil Fiscal Agréé Cemac et membre de l’Ordre National des Conseils Fiscaux du Cameroun.

La nouvelle dirigeante devra faire face à trois défis majeurs identifiés pour les cinq prochaines années : un environnement politique, économique et social Volatile, Incertain, Complexe et Ambigu (VUCA), les avancées de la technologie, mais aussi un renforcement du marché économique régional, Nadine Tinen se fixe quatre objectifs stratégiques : Conduire la transformation de PwC dans les pays d’Afrique francophone subsaharienne afin de mieux accompagner ses clients dans leurs transformations, essentiellement digitale mais aussi culturelle ; développer les offres de Conseil du cabinet à destination des entreprises et des institutions publiques, en Afrique francophone subsaharienne ; accompagner les entreprises, les champions régionaux ainsi que les start-ups à fort potentiel de croissance pour en faire les leaders de demain dans la région et renforcer la marque employeur de PwC dans les pays d’Afrique francophone subsaharienne.

Un chiffre d’affaires de plus de 40% à horizon 2022 En Afrique Francophone Subsaharienne, PwC a réalisé un chiffre d’affaires de près de 50 millions d’euros entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017. Au travers de ses 4 objectifs stratégiques, Nadine Tinen entend faire progresser le chiffre d’affaires de la région de plus de 40% à horizon 2022. Pour atteindre cette croissance ambitieuse, l’investissement sera axé notamment sur le capital humain, sur l’innovation et la technologie ainsi que sur des synergies. Ainsi, l’effectif total des bureaux de PwC en Afrique francophone subsaharienne devrait augmenter de 20% au cours des cinq prochaines années : rassemblant plus de 700 collaborateurs aujourd’hui, les équipes de la région devraient en compter près de 900 en 2022. De plus, 12 associés devraient être cooptés sur la même période, faisant grimper leur nombre de 28 à 40 en cinq ans.

Pour preuve de ce dynamisme déjà en cours, 3 nouveaux associés ont été cooptés au 1er juillet 2017 (voir leurs biographies en annexe). « Audelà d’objectifs financiers et business ambitieux, je continuerai de mener une action engagée pour l’inclusion des femmes dans la sphère économique, et plus largement dans la société africaine. Chez PwC, cela doit continuer de se traduire par la valorisation de l’excellence, quel que soit le genre, et la promotion de parcours de carrière individualisés permettant à chacun(e) de mieux concilier vie professionnelle et vie de famille », précise Nadine Tinen.

Pour rappel, le cabinet d'audit et de conseil PwC a récemment défrayer la chronique en se désistant pour une expertise qu’elle devrait commettre au Cameroun pour le compte de la Confédération Africaine de Football (Caf) pour évaluer la préparation de la Can 2019.