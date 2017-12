CAMEROUN / LE CAS PATRICE NGANANG OU LE RÃ‰VÃ‰LATEUR D'UN MALAISE SOCIÃ‰TAL PROFOND ! ! !Par Patrice Nouma :: CAMEROON

CAMEROUN / LE CAS PATRICE NGANANG OU LE RÉVÉLATEUR D'UN MALAISE SOCIÉTAL PROFOND ! ! !Par Patrice Nouma :: CAMEROON Depuis la mise en écrou du brillant écrivain et intellectuel de très haut niveau Patrice Nganang,le Cameroun est devenue telle une boite à pandores qui a contre toute attente fait sortir tous les rats essorés de leurs égouts. Tenez,après la sortie revancharde de l'historien et philosophe qui n'a jamais rien fait pour le Cameroun et qui ne se souvient de ce pays qui est le sien seulement quand il faut qualifier Paul Biya de vieille satrapie, celui-ci a raté une belle occasion de se taire en profitant du cachot de Nganang pour sortir de sa camisole un dictionnaire médical afin d'affubler le patient agonisant de tous les noms de violentes pathologies.

Pendant que ses pairs le ramenait à la raison,un petit ''diplomitard'' doublé d'ethnofasciste Cousin Camerounais de Edie Malou le Congolais ,s'accrochant honteusement à la sortie de l’historien viendra user foliment d'un dictionnaire pédant mêlant et contre-melants des termes et expressions à contresens voir de non-sens dans le stricte but d'impressionner et de se convaincre à lui-même qu'il peut rivaliser avec Nganang.Lui qui s'est fait délivré un titre de "Maître de conférences'' par Famé Ndongo en récompense à sa participation active au colloque du chantalisme devrait avoir honte de tirer à boulets rouges sur un de ses plus brillants congénères à l'international qui a à son actif de nombreux prix littéraires et reconnaissances mondiales sans oublier qu'il a souvent utilisé l'argent de ses différents pour offrir des écoles et des ponts à son pays à la grande différence d'Owona Nguini qui,à part aller de télévision en télévision pour raconter des histoires sans têtes ni queue dans un français que seul Edie Malou pourrait comprendre n'a jamais été d'une quelconque utilité pour le Cameroun.

Nganang est donc aux arrêts et qu'est ce qui a changé ? ! À part qu'à ce jour, le Cameroun du Tyran Biya est encore devenue tristement célèbre au niveau mondial au point où même la presse japonaise en parle.Voilà une pauvre dictature qui n'a même plus honte et qui se plait à célébrer les voleurs de la République tout en embrigadant ses génies. Quelle malédiction!!

Au fait,je veux bien que l'on me dise qu'est ce qu'on reproche à Patrice Nganang.S'il s'agit de l'outrage au Président je veux ainsi savoir qui de Nganang ou de Paul Biya a plus outragé qui ou quoi?! Paul Biya et ses complices au gouvernement ont passé plus de 35 ans à outrager les caisses de l'État et les vies des camerounais et aujourd'hui continuent de nous narguer sans que rien y soit.''insulte publique?" Qui a oublié toutes les insultes proférées par Biya publiquement aux Camerounais?.N'est ce pas lui ce petit vieillard qui a traité les Camerounais d'apprentis sorciers , oiseaux de mauvais augure , bandit a col blanc et que sais je encore. ?! J'aurais appris qu'ils parlent aussi de ''double identification et de faux'' mais bon sang! ,qui ignore dans ce pays que tous les membres du gouvernement sont tous étrangers?

Qui ignore que Paul Biya est Suisse,que Yang est canadien Cavaye yeguie français,Moudiki français, Laurent Esso Français, et tous les autres?! Et leurs enfants et petits enfants . Mais de qui se moque t-on?!

Quel est ce pays ou on entretient systematiquement la distraction et où on aime à en créer de faux problèmes pour masquer l'incurie générale? Est ce Nganang qui a mis un mort major au concours de l'ENAM? C'est Nganang qui a créé la crise anglophone? C'est Nganang qui a créé Boko Haram ? Le viol du bebe Evindi Annie Lydie agee de 3 ans c’est aussi Nganang ? Abus sexuel sur la petite Bonita par le journeleu Parfait Ayissi , c’est aussi Nganang ? C'est lui qui a brûlé l'Assemblée nationale? les Poubelles de Yaounde c'est aussi Nganang ?La derive spectaculaire de Camair-co , c'est aussi Nganang ? Brenda fume la drogue c'est aussi Nganang le Dealer ? Les ordinateurs des etudiants dans les MATITIS ,C'est aussi Nganang ? Etc.. Vraiment pitié ! !

Au CCT,nous considérons l'arrestation de Nganang comme une de trop et c'est là une goutte qui fait déborder le vase.Nous allons aussi prendre des mesures qui s'imposent dans les prochains jours contre les décideurs du Cameroun en signe de représailles. Nous avons trop laissé faire!!

IL FAUT LIBÉRER NGANANG MAINTENANT ! ! !

Patrice Nouma .:

Fils de la Republique