Cameroun: Le Pr. Jean Takougang se pose des questions sur le style du Grommologue Mathias OWONA NGUINI. :: CAMEROON « A vrai dire, j’aimerais bien le lire, mais chaque fois qu’il écrit, j’ai toujours l’impression qu’il n’écrit pas pour les esprits simples comme nous. Dans toute communication, quand on est buté par la difficulté du vocabulaire, on va tellement dans le dictionnaire que finalement on ne se sent plus concerné.

Je suis un enseignant « professionnel » et j’ai toujours été convaincu et guidé lors de mes cours quel qu’en soit le niveau, que j’ai été recruté pour enseigner: enseigner veut dire « expliquer », « simplifier ». On recrute un enseignant pour qu’il enseigne et non pour montrer qu’il sait. On le recrute parce qu’on sait qu’il sait. Il y a des livres au programme qu’il doit enseigner, donc expliquer.

S’il les complique au contraire, mieux vaut qu’il ne perde plus ni son temps, ni celui des enfants d’autrui qu’on lui a confiés. Mais j’espère que le très brillant (je ne fais pas d’ironie) n’emploie pas le même métalangage qu’ici dans les amphis. Je croyais qu’à facebook on parle (écrit) pour se faire comprendre et non pour s’entendre parler. Je connais des gens qui ont passé tout leur temps à se parler à eux-mêmes tout en croyant qu’ils parlaient aux autres.

Prof, pardon, écris ce que moi-même peux comprendre. Comme j’aurais voulu te comprendre, assimiler et progresser! »