CAMEROUN :: Nord-Ouest et Sud-Ouest : Paul Biya dÃ©terminÃ© Ã  punir :: CAMEROON

CAMEROUN :: Nord-Ouest et Sud-Ouest : Paul Biya déterminé à punir :: CAMEROON Le président de la République a réaffirmé cette position à la secrétaire générale du Commonwealth, hier au palais de l’Unité.

C’est dans un contexte tendu que la secrétaire générale du Commonwealth a entamé sa visite de travail au Cameroun. Arrivée le 18 décembre 2017 sous invitation du président de la République, Paul Biya, Patricia Scotland a d’abord été reçue par son hôte majeur.

Au cours du déjeuner offert par le couple présidentiel au palais de l’Unité, hier, 19 décembre 2017, la juriste de formation a appelé au respect des principes du « gentlemen club », à savoir : la paix et la sécurité internationale, l’état de droit et la croissance économique.

Ces valeurs sont essentielles au progrès et à la prospérité de tous car, selon ses propres termes, « la friction et la division n’encourage pas l’aptitude à faire la paix voulue par tous les citoyens. » Le pays de Paul Biya est aujourd’hui menacé de toutes parts. Et la Sg du Commonwealth se dit déterminée à préserver l’unité du Cameroun.

Nous verrons tout pour préserver l’unité et la coexistence pacifique de tout membre de notre famille. La friction et la division n’encourage pas l’aptitude à faire la paix voulue par tous les citoyens. J’exhorte les Camerounais à embraser la paix, l’unité et à résoudre toute divergence par un dialogue pacifique. »

Face à ces appels au calme, le président de la République a tenu à revenir sur la genèse des manifestations et des solutions apportées. Des extrémistes ont choisi « d’attaquer et d’assassiner les forces de l’ordre au nom d’une organisation se réclamant d’objectif clairement sécessionniste ». Au regard de la situation brûlante dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-ouest, le président a décidé de prendre ses responsabilités. « En tant que garant des institutions et de la préservation de l’unité nationale, il est de mon devoir de rétablir l’ordre et de punir les coupables de ces assassinats », Paul Biya,à brûle pourpoint.

Le Cameroun a toujours pris part aux différentes activités du Commonwealth depuis son adhésion en 1995. Cette organisation comprend à ce jour 2 milliards 400 millions de personnes dans les six régions du monde dont 60% ont moins de 30 ans. Cet organe continue à jouer un rôle actif en tant que membre du comité de pilotage du réseau électoral du Commonwealth. C’est le 4ème secrétaire générale à effectuer une visite au Cameroun après Emeka Anyaoku, Don Mckinnon et Kamalesh.