CAMEROUN :: Hamad Kalkaba Malboum : Â«Je nâ€™ai pas Ã©tÃ© suspendu comme prÃ©sident du CnoscÂ» :: CAMEROON

CAMEROUN :: Hamad Kalkaba Malboum : «Je n’ai pas été suspendu comme président du Cnosc» :: CAMEROON La semaine écoulée, le Comité national olympique et sportif camerounais était à Bafoussam, ville qui abritera les Dixiades 2018. Que ressort-il de ce séjour?

Nous nous sommes rendus à Bafoussam pour deux actes fondateurs de l’organisation des Dixiades 2018. Le premier est la signature de la convention qui lie le Cnosc, propriétaire de l’évènement, à la Communauté urbaine de Bafoussam qui va organiser cette manifestation. Le gouverneur de la région de l’Ouest présent à cette cérémonie a pris le fort engagement de faire de ces Dixiades, un évènement qui ne se limitera pas à la ville hôte mais à la région dans son ensemble. Le second acte était le dévoilement du logo officiel de la compétition et le lancement effectif du compte à rebours des Dixiades.

Quelle appréciation faites-vous du mouvement sportif camerounais au cours de l’année 2017 en cours d’achèvement ?

Au niveau des acteurs pratiquants, je pense que nous avons vécu une belle année sportive. Nous avons eu des victoires significatives sur le plan continental avec les victoires de l’équipe nationale de football à la CAN 2017 et de l’équipe nationale féminine de volleyball à domicile au championnat d’Afrique de la discipline. Une discipline nouvelle comme le sambo nous a apporté des satisfactions. Il en est de même de la boxe, du basketball, du handball féminin qui s’est frottée tout récemment aux meilleures nations mondiales durant le championnat du monde qui s’est tenu en Allemagne. Toutefois, on ne saurait se voiler les yeux.

Il y a eu quelques difficultés sur le plan de la gouvernance avec le retour au Comité de normalisation à la Fécafoot. Nous n’avons pu assurer le renouvellement dans les délais des organes dirigeants de nos différentes fédérations sportives et même ceux du Cnosc. Il y a ces dysfonctionnements qu’il faut relever. Mais je pense qu’en instaurant un dialogue permettant d’arrivant à de bonnes conclusions davantage tournées pour l’intérêt national, on fera encore mieux que par le passé.

Je n’ai pas été suspendu de la présidence du Cnosc. Je continue de participer à toutes les manifestations sportives pour lesquelles j’ai été élu. J’ai dernièrement représenté le Cameroun à l’assemblée générale de l’Association des comités nationaux olympiques, à celle de l’Acnoa. J’ai dirigé le congrès de la Confédération africaine d’athlétisme lors de son congrès au Maroc, j’étais au congrès de la Fédération internationale d’athlétisme à Londres. En novembre dernier, en Arabie saoudite, j’ai été élu premier vice-président de la Fédération sportive pour la solidarité islamique. Je reçois jusqu’à présent le courrier du Comité international olympique en ma qualité de président du Cnosc.

J’ai plutôt été suspendu, je dirais de façon arbitraire, par l’exécutif de l’Acnoa en fonction, dirigé par mon concurrent lors de l’assemblée générale de mai dernier à Djibouti. On me reproche d’avoir bénéficié du soutien de mon gouvernement dans le cadre de ma candidature à la présidence de l’Acnoa. D’où la disqualification de ma candidature le 6 mai dernier. N’ayant pas pu défendre ma cause en assemblée générale, à défaut d’enquête préalable et sans possibilité d’interjeter appel, j’ai décidé de saisir le Tribunal arbitral du sport. Or, il apparaît que le comité exécutif de l’Acnoa avait saisi la commission d’éthique du Comité international olympique le lendemain.

Au motif de statuer sur ma disqualification, ladite commission a décliné toute ingérence dans les affaires internes de l’Acnoa dans un courrier datant 8 mai, jour de l’assemblée générale. Cette information ne sera transmise ni à moi, ni à l’assemblée générale. Ce défaut de transparence, à l’initiative de 39 comités nationaux olympiques africains, a entraîné la convocation de l’assemblée générale extraordinaire du 3 novembre dernier à Prague. Celle-ci a débouché sur l’intérim à la présidence du 1er vice-président en attendant le verdict de mon recours devant le TAS .