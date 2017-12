BELGIQUE-CAMEROUN-DIASPORA: LE PREMIER CASTING BLACKMUSE DE MONS A EU LEU CE WEEKEND: VOICI LES EXPLICATIONS DE CANDYS MEANZA LA PROMOTRICE DE CE CONCEPT :: BELGIUM

BELGIQUE-CAMEROUN-DIASPORA: LE PREMIER CASTING BLACKMUSE DE MONS A EU LEU CE WEEKEND: VOICI LES EXPLICATIONS DE CANDYS MEANZA LA PROMOTRICE DE CE CONCEPT :: BEL C'est samedi dernier dans un Palace de la ville de Mons en Belgique , qu'à eu lieu le premier casting du concept BlackMuse de la jeune et talentueuse Candys MEANZA. Un concept novateur qui sera à sa 2ème édition le 12 Mai 2018 prochain, et qui a pour but l'épanouissement et la valorisation de la junte féminine dans cette ville estudiantine du Royaume de Belgique. Plusieurs sponsors, ainsi que les jeunes filles de toute la Belgique étaient toutes conviées afin de passer en revu leur atout nécessaire pour compétir et remporter la couronne prévu en mai 2018 lors d'une grande soirée de gala à cet effet. Découvrez ici l'entretien que nous a accordé Candys MEANZA promotrice du concept BlackMuse de Mons en Belgique.