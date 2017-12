LES DIFFICULTES POST RECOLTE DES CEREALES : CAS DU ZEA MAY (MAÏS) EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE (ASS) ET TECHYNIQUES DE CONSERVATION :: AFRICA L’Agriculture est une activité destinée à tirer de la terre, les productions des animaux et des végétaux utiles à l’homme, notamment sur le plan alimentaire.

A court terme, le développement économique et la sécurité alimentaire dans la plupart des pays de l’ASS ne s’amélioreront que si l’on accorde plus d’attention et de soutien au développement agricole et rural. Pour ceux qui vivent du travail de la terre, c’est une grande joie et satisfaction d’admirer une plantation de maïs, haricot, soja, ananas, poivre, igname sur le point d’être récolté. Etant donné que la plus part des cultivateurs, des producteurs et même des investisseurs ne se fixent pas toujours des objectifs de production, ils se heurtent aux problèmes post récolte. En Afrique Subsaharienne (ASS), les céréales constituent la principale source alimentaire de base. Le maïs et le riz sont les plus consommés. Pour être précis et concis, nous allons parler des pertes post récoltes et les techniques de conservation du Zea may. Les conjectures faites pendant les périodes post récoltes sont les pertes des graines ou une partie détériorée et de ce fait impropre à la commercialisation et la consommation. Les questions attirant une attention particulière sont celles de savoir ce qui s’est exactement passé ? Quand ? Comment et pourquoi ? Que peut ton faire pour palier à ces problèmes après tant d’effort consacré aux différentes tâches spécifiques pour limiter les pertes des grains ou épis de maïs ayant atteint la maturité physiologique ? Une expérience du terrain sera illustrée.

Si nous considérons la récolte comme étant la période ou l’on enlève d’un champ, une exploitation diverse produit cultivés, parvenu a leur maturité physiologique, l’après sera considéré comme étant la période qui débute a la sortie du site et qui va jusqu’à la préparation culinaire de la spéculation. Le Zea mays est une culture adaptée dans les cinq zones agro écologiques du Cameroun. Après une production céréalière, les opérations minimisant les fortes pertes sont les suivantes :

- La récolte : elle est commandée par le degré de maturité (tige, paille des épis et grains). Elle peut être manuelle ou mécanisé en fonction du système de production ;

- Le séchage sur pied : lorsqu’il est prolongé dans le site de production, il garantit une bonne conservation mais accroit les risques de ravageurs (oiseaux, rongeurs et insectes) et aux intempéries qui sont responsables du développement des moisissures. Le séchage pouvant être naturel ou artificiel et permet d’avoir un produit contenant moins de 14% d’eau pour une bonne durée de conservation du produit ;

- Le transport : une récolte bien mûre nécessite beaucoup de précaution de peur qu’en égrenant, le grain ne tombe sur le chemin avant d’arriver sur le lieu d’entreposage ;

- Le stockage en épis par des techniques traditionnelles comme les greniers, ou encore par des techniques intermédiaires telles que la construction des cribs et enfin par des techniques industrielles par circulation d’air chaud ;

- Le nettoyage et le triage qui peut se faire soit par vannage au vent soit mécaniquement ;

- La transformation : nos parents de manière traditionnelle faisaient la bouillie, la farine de maïs, le gâteau de maïs ce qui donnait une valeur ajouté à la qualité du maïs de départ. Mécaniquement il existe des machines spécialisées pour concasser ce produit ;

- La commercialisation destinée généralement à la consommation humaine et animale.

Pour trouver satisfaction de son produit il doit falloir respecter les étapes suscitées. Or vous allez vous rendre compte que la plus part des producteurs échouent pour des raisons dont nous allons éclaircir avec un cas pratique.

Monsieur TAMA Léopold c’est lancé dans la production du maïs dans le but d’écouler son produit à l’état frais sur le Marché de Douala trois mois après semi. Son site est au kilomètre 36 de cette ville (« Mangoulé »). Lorsque les 4 hectares de maïs ont atteint la maturité de commercialisation, il s’est heurté a une contrainte majeure : la main d’œuvre et pas de voiture disponible. Recherchant une main d’œuvre, le temps passait et le maïs commençait à sécher. Il réussit à vendre près d’un hectare avec des dépenses énormes. Le reste de son produit complètement sec, il ne savait plus quoi faire des trois autres hectares. Il m’avait contacté tout en disant ingénieur que doit je faire dans une situation pareille ? Je lui répondis en disant construisez un crib pour stocker vos produits. Vous allez dépenser environ 350 000 FCFA et je vais acheter toute votre production car je suis un éleveur. Etant donné que le maïs est la principale source d’énergie chez les monogastriques et intervient à plus de 50% dans la formulation alimentaire des animaux le marché de cette spéculation est toujours disponible. Il n’avait pas écouté le conseil et comptant sur la nature, les pluies ont été la principale cause des pertes chez Monsieur TAMA. Il avait enregistré des pourritures de maïs, des épis moisi et des pertes liées aux prédateurs (rongeurs, oiseaux…).

Nous profitons pour dire que plusieurs facteurs sont à l’origine des pertes poste récolte. Les facteurs exogènes liés à l’environnement tels que la période de la récolte qui n’est pas toujours respectée ; la main d’œuvre pas toujours disponible ; le manque de technique de conservation, le manque de moyen. Bref la contrainte majeure c’est la non fixation des bons objectifs à la base. En effet, pour un objectif fixé en production, une étude de faisabilité s’avère importante pour limiter les dégâts. Si ce monsieur avait un plan A et un autre B, il ne devait pas se retrouver dans cette situation. De plus les pertes peuvent être directe lorsque la denrée perd sa valeur par des changements des couleurs et indirecte lorsque la baisse de la qualité du produit entraine le refus d’achat pas les consommateurs.

En somme, nous rappelons qu’en culture familiale, les récoltes sont bien maitrisées car on note l’utilisation d’une source de chaleur généralement la fumée issue des cuisines, pour détruire d’une part les insectes, chenilles, microorganisme et d’autre part sécher et conserver le produit. Les épis dépourvus des spathes, bénéficies de l’énergie du soleil pour une déshydratation d’eau contenue dans le maïs. Le stockage se fait dans les greniers et au soleil et aussi dans les stylos. En système semi industriel et industriel, la construction des cribs est importante pour la conservation du maïs pour une bonne durée lorsque vous utilisez des insecticides pour empêcher les attaques des charançons. En système industriel des techniques de circulation d’aire chaude permet de déshydrater les grains à moins de 14%. Pour minimiser les pertes qui peuvent être directe ou indirectes. Lorsque le maïs a atteint la maturité physiologique, il faut suivre le processus de changement de couleur de la plante, récolter au bon moment, transporter à temps et stocker avec utilisation des insecticides pour la sécurité de la graine contre les prédateurs.