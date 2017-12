France: ARRÃŠT SUR IMAGES

France: ARRÊT SUR IMAGES La France vend ses châteaux aux princes du Moyen- Orient en toute discrétion. C'est le journal américain le NEW YORK TIMES qui vient de révéler que le prince héritier d' Arabie Saoudite, Mohammed ben SALMANE, a acquis le château LOUIS XlV depuis 2015.

Âgé de 29 ans à cette époque, le fils du Roi d' Arabie Saoudite avait déboursé la rondelette somme de 275 millions d'euros , soit 178 milliards 750 millions de FCFA pour devenir le propriétaire du château le plus cher du monde. Revu, corrigé et modernisé, ce château a une superficie de 5000 m2 habitables avec des fontaines contrôlables par I Phone, un aquarium géant capable d'abriter un requin, salle de cinéma, etc.



Toujours en 2015, le même prince saoudien avait acheté un yacht de 475 millions d'euros, soit 311 milliards 125 millions de FCFA et un tableau de Léonard de VINCI pour 440 millions d'euros, soit 288 milliards 200 millions de FCFA.



Nommé directeur du cabinet Royal par son père, Mohammed ben SALMANE a été propulsé ministre de la Défense et Super Directeur d' ARAMCO, la compagnie nationale de pétrole où il se sucre, organise des fêtes aux Maldives, se soule la gueule, pendant que 8 millions de Saoudiens se serrent la ceinture.

Quand cet apprenti- dictateur qui a déjà jeté plus de 200 personnes influentes et des ministres en prison en Arabie Saoudite arrive à Paris, on lui déroule les tapis rouges. Aux États-Unis, il est l'invité d'honneur de Donald TRUMP. Mais quand Teodoro OBIANG, vice- Président de la Guinée Équatoriale s'achète un hôtel particulier à Paris, tous les médias français font des choux gras, les associations saisissent la justice française qui confisque tous ses biens comme étant 《 mal acquis 》.

L'argent du pétrole du Moyen-Orient est blanc comme les gandouras des princes Saoudiens et Qataris, tandis que l'argent du pétrole des princes du continent noir est noir comme la couleur de Satan.