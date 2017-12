Cameroun :: Crise anglophone : Pour lâ€™Ong Dynamique Citoyenne (DC), la situation sâ€™est envenimÃ©e Ã  cause de la rÃ©pression violente et les arrestations :: CAMEROON

Cameroun :: Crise anglophone : Pour l’Ong Dynamique Citoyenne (DC), la situation s’est envenimée à cause de la répression violente et les arrestations :: Réuni récemment à Yaoundé, ce réseau de suivi indépendant des politiques publiques et des stratégies de coopération, lequel a affirmé que les 20% d’anglophones du pays, sont marginalisés, parle d’une crise politique et de système de gouvernance.

Longtemps restée attentive à la crise sociale qui a cours dans les régions de culture anglophone du Cameroun depuis plus d’un an, DC dont le syndicaliste et activiste politique Jean-Marc Bikoko est le point focal national, est sortie de sa réserve il ya une dizaine de jours. Pour le Réseau, les mesures prises par le gouvernement à l’effet de résoudre la crise anglophone, sont uniquement conjoncturelles, et ne dissipent pas le problème de fond qu’est le système de gouvernance au Cameroun.

Mettant au banc des accusés l’hyper concentration des pouvoirs entre les mains du pouvoir central de Yaoundé, Jean-Marc Bikoko et Dc estiment que l’éloignement entre les décideurs et les populations, les lourdeurs administratives et le mauvais jeu dominant de l’élite administrative, freinent la gestion efficace des problèmes de développement des communautés.

« Par ailleurs, l’escalade de la violence actuellement observée dans les régions anglophones est plus que préoccupante. La radicalisation des partisans de l’indépendance de l’ex- Cameroun occidental et les attaques contre les forces de défense marquent une tournure alarmante de la situation », dixit Jean-Marc Bikoko. Et de poursuivre : « La prise de parole du président de la République le 30 novembre 2017 annonce les couleurs d’une riposte militaire sans aborder la gestion politique de la crise, seule source de résolution durable des problèmes ». Aussi, DC dénonce-t-elle le manque de volonté du gouvernement à trouver des solutions durables à la crise qui paralyse l’école et l’économie dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, avec un climat de peur et d’insécurité permanente.

Les solutions de sortie de crise selon Dynamique Citoyenne

DC exige l’accélération des procédures judiciaires des personnes arrêtées et incarcérées, faute de leur relaxe pure et simple ; milite pour un dialogue national inclusif, ainsi que l’amélioration significative du système gouvernant. En somme, DC propose la tenue d’une assise nationale sur la crise politique et le système de gouvernance au Cameroun.