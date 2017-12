FRANCE :: AFRIQUE-DIASPORA: MALIKA DIALLO GUINÃ‰ENNE DE 26 ANS Ã‰LU MISS UNION AFRICAINE 2018 A PARIS

FRANCE :: AFRIQUE-DIASPORA: MALIKA DIALLO GUINÉENNE DE 26 ANS ÉLU MISS UNION AFRICAINE 2018 A PARIS L'événement du 25 Novembre 2017 qui était à sa 7ème édition a eu lieu au 45 Boulevard Didérot dans le 12 ème arrondissement de Paris. Sur 36 jeunes filles originaire de l'Afrique subsaharien, 14 ont été retenu pour concourir à ce prestigieux concours de beauté qui draine depuis bientôt 8 ans, les personnalités de tout bord. Hommes de cultures, les hommes de média, femmes d'affaires et les amis de l’Afrique ont ainsi fait le déplacement pour apprécier ce que l'Afrique en Europe a de meilleur parmi ses filles tant sur le plan de l'intellect que sur la beauté physique.

Le drapeau Guinéen ainsi brillé le samedi 25 novembre lors de cet événement, et à travers cette victoire la Guinée s'est retrouvé encore une fois sur le haut du podium de L’Union Africaine.

Précédemment Malika ne vient de nulle part, en 2016 déjà, elle était 1 ère dauphine Miss Guinée France et donc avec la persévérance, belle gracieuse et engagée, elle a pu se hisser cette fois en haut du podium. Cette 7ème édition était placée sous le signe du raffinement, de l'élégance, au service des causes nobles. Malika remplace MAIMOUNA Youssouf, d'origine Tchadienne, qui était élue Miss Union Africaine 2017 de la 6ème édition. Vivement la beauté 2019