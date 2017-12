Cameroun: Bafoussam: PrÃ¨s de 120 entreprises Ã  lâ€™assaut du marketing digital :: CAMEROON

Cameroun: Bafoussam: Près de 120 entreprises à l’assaut du marketing digital :: CAMEROON L’initiative qui se veut innovante vise à arrimer ces structures de production à l’économie numérique.

Ils peuvent désormais s’estimer heureux d’avoir eu des outils nécessaires pour entrer dans le monde du numérique. Au cours d’une plate-forme dénommée «Master class », environ 120 opérateurs économiques ont en effet été conviés à mettre en valeur, à travers leurs petites et moyennes entreprises, un « Programme d’éducation et de renforcement des capacités dans le marketing digital et la technologie », en vogue actuellement.

Un partenariat a été paraphé à cet effet entre les responsables de ces différentes structures, leur administration de tutelle logée dans des ministères, et une société de téléphonie mobile.

L’objectif étant que « les petites et moyennes entreprises soient appelées à grandir par le biais de l’Agence de promotion, en accélérant le processus de modernisation des sociétés», a expliqué le délégué régional des Petites et moyennes entreprises, de l’économie sociale et de l’artisanat, à l’Ouest, El Hadj Pancha Allassa. « La réflexion est encore plus grande lorsqu’il s’agit de faire concrétiser le concept du numérique, afin d’accroitre la performance et l’efficacité chez ces entreprises», ajoute le chef de service d’Assistance à la création d’entreprise, à l’Agence de promotion des Pme, Marie-Gisèle Bireng Minkandi.

Trois mois après son lancement axé sur « La transformation digitale, la collaboration et les outils de productivité, le marketing digital pour accroître les ventes à partir des canaux numériques, le paiement au moyen électronique », le « Master class » en question affiche des résultats probants. Surtout que la 9ème session qui s’est achevée à l’Ouest, a permis d’afficher 700 entreprises déjà acquises à la cause de la connectivité. Aux côtés des experts en la matière, on leur propose une offre alléchante qui inclut des solutions de communication diverses et variées (formation, éducation, internet et Sms, notamment) ; le tout financé à hauteur de 70 % par l’Apme. Au bout du compte, la 10ème session attendue, va faire grimper le nombre d’entreprises à 1000.