107 autres Camerounais rapatriÃ©s de la Libye :: CAMEROON

107 autres Camerounais rapatriés de la Libye :: CAMEROON Au total 107 camerounais, sortis des centres de détention illégale ou faits esclaves en Libye, ont été rapatriés le week-end dernier par un vol spécial de la compagnie Afrikiya affrété par les autorités de Yaoundé, a appris APA lundi auprès des services compétents du ministère des Relations extérieures.

Parmi les personnes ainsi ramenées au bercail se trouvaient notamment 2 enfants non accompagnés de 6 mois et 3 ans ainsi que 2 petits orphelins, tous pris en charge médicale et psychologique par les départements des Affaires sociales, de l’Administration territoriale, de la Santé publique avec l’appui de l’Organisation internationale des migrations (OIM) et la société civile.

Cette opération, note-t-on, porte 375 le nombre de Camerounais ramené de Libye depuis 22 novembre dernier, alors que l’OIM estime à 1700 le nombre de ressortissants du pays concernés par les affres de cette immigration clandestine.

S’exprimant face à la presse le 23 novembre dernier l’ambassadeur de Libye à Yaoundé, au lendemain de la diffusion par une chaîne de télévision américaine montrant de présumés esclaves noirs africains vendus comme des bêtes, Khitounie Mohammed, a condamné «la propagande négative» faite contre son pays.

«Il y a des gangs armés qui contrôlent des réseaux de crimes organisés en Libye, en collusion avec la communauté internationale», a déclaré le diplomate, précisant que son gouvernement «a mis sur pied une commission d'enquête», qui révélera «la vérité et les coupables éventuels seront jugés et punis».