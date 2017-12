Cameroun: SOS (YaoundÃ©): AbandonnÃ©e, elle accouche des triplÃ©s et appelle la PremiÃ¨re dame et autres Ã¢mes bienveillantes Ã  l'aide :: CAMEROON

Cameroun: SOS (Yaoundé): Abandonnée, elle accouche des triplés et appelle la Première dame et autres âmes bienveillantes à l'aide :: CAMEROON Bonsoir chers frères et Soeurs. Je m'appelle Mbarga Josephine Sandrine . Je suis maman des triplés ( 2 filles et 1 garçon ) depuis jeudi 14 décembre par la grâce de Dieu . Suite à cet accouchement, je demande aux âmes de bonne volonté de me venir en aide.

MAMAN CHANTAL BIYA Ambassadrice de bonne volonté vient nous en aide ma famille et moi . Je suis dans l'incapacité de pouvoir prendre en charge mes Triplés car c'est la volonté du seigneur .

A toute autre âme de bonne volonté merci m'aider.

Je suis hospitalisée au Centre de Santé de Genie sis à Yaoundé.

Je répond au +237696820489