Cameroun : : SOS : un militaire recherche sa fille de 13 ans perdue depuis samedi Ã  YaoundÃ© :: CAMEROON

Cameroun : : SOS : un militaire recherche sa fille de 13 ans perdue depuis samedi à Yaoundé :: CAMEROON La petite Fadimatou Dandouwe, à en croire son père, est partie du domicile familial sis au quartier Mimboman le 16 décembre 2017, vers 17 heures 30.

Ci-dessous, l'avis de recherche et et en dessus la photo de la petite g. Goggo, laquelle s'exprime en français et en toupouri, une langue de la région de l'Extrême-Nord).