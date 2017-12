Cameroun: Essai de nouveaux smartphones itel S12 et S32 :: CAMEROON Établie à Hong Kong, itel Mobile est une marque innovante spécialisée dans la production et la commercialisation des téléphones mobiles. La marque se classe au 25ème rang des marques les plus admirées par les consommateurs africains, selon le magazine économique le plus influent d'Afrique.

En novembre 2017, itel a lancé deux nouveaux produits de la série S, à savoir le S12 et le S32.

La série S d’itel offre une meilleure expérience en ce qui concerne lesselfies, pour les jeunes élégants; leur permettant de profiter de la commodité apportée par les réseaux sociaux. Les nouveaux modèles S12 et S32 sont des smartphones avec double caméra selfie ayant des prix vraiment accessibles.

Voici mes premières impressions sur les S12 et S32 après quelques jours d'utilisation.

Mes selfies sont pris selon mes désirs, c’est incroyable. Solo selfie, lorsque je veux être toute seule sur la photo et quand des amis se pointes plus besoins de me tracasser, j’opte tout simplement pour le selfie de groupe juste d’un clic et avoir de magnifiques photo même dans l’obscurité total. Ce n’est pas tout,grâce à son capteur d’empreintes digitales je peux facilement déverrouiller mon téléphone et prendre mes selfies. Quoi de plus beau ! L’occasion est offerte à tous de capturer encore plus, de capturer le meilleur d’eux et autour d’eux.

Je vous invite à faire écho de ce modèle révolutionnaire autour de vous. Qualité, Fiabilité, Design, Accessibilité, Tout y est grâce à itel Mobile.

Capturez le meilleur de nous / Double selfie Camera, pour un double plaisir

Les S12 et S32 ont une double caméra avant impressionnante qui permet aux passionnés de selfie de prendre facilement des selfies solo et de groupe. La S12 est dotée d’une double caméra avant de 2MP + 5MP tandis que la S32 est livré avec 2MP + 8MP, avec une particularité : Il s’agit là de la lumière avant douce qui procure une expérience de selfie encore plus belle et claire.

Les doubles caméras selfie du S32 permettent aux utilisateurs de switcher facilement entre 63° pour une vue portrait et 86°pour une vue grand angle. La S32 vient avec un détecteur de photo intégré qui floute le background de la photo, lui proférant un aspect plus professionnel.

Superbe affichage

itel S32 est livré avec un superbe écran incurvé HD IPS 2.5 de 5.5’’, qui offre non seulement un toucher doux et lisse, mais aussi une expérience visuelle encore meilleure. La S12 quant à elle vient avec un écran de 5.0’’ IPS assurant une bonne lisibilité à la lumière du soleil.

Capteur d'empreintes digitales multifonctionnel

Ces deux smartphones sont également dotés d'un capteur d'empreintes digitales, permettant aux utilisateurs de déverrouiller rapidement leur téléphone, lancer des applications, prendre des photos et de répondre aux appels téléphoniques.

Nous l'avons fait !Mettre à la disposition de nos consommateurs des smartphones (S32 et S12) de qualité à la pointe de la technologie, et à des prix très accessibles. C’est un meilleur choix pour ceux-là qui recherchentdes smartphones de pointe avec un budget modeste.

Itel Mobile prévoit le déploiement de ces modèles S32 et S12 sur les marchés de : Douala, Yaoundé, Bafoussam….. Vous pouvez maintenant effectuer votre achat dans une boutique itel Mobile : Douala : *3CHUB sis à Akwa soudanaise, Delta électronique sis à Ndokott.i Yaoundé : *Saint Laurent sis à Avenue Kennedy, *Ghis télécom sis au Marché centrale. Bafoussam : *Deparis Phone *Merime ;