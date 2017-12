CAMEROUN :: Allemagne - Football: Hans Dimitri Nguile Inengueni monte en puissance :: CAMEROON Sur le terrain comme en dehors, le solide défenseur camerounais Hans Dimitri Inenguini du club SuS Neuenkirchen, en Allemagne, ne passe pas inaperçu, en raison de ses grandes qualités sportives et humaines.

Depuis son arrivée au SuS Neuenkirchen, en Allemagne en juillet dernier, le solide camerounais Hans Dimitri Inenguini rassure par son efficacité en défense et sa clairvoyance dans le jeu. " Dimitri" comme l´appellent affectueusement les supporters du club " est un très bon joueur qui a apporté la stabilité dans notre défense depuis qu´il est arrivé. C´est un joueur qui se donne toujours à fond", indique son entraîneur.

C´est pour cela qu´à chacune de ses sorties sur le terrain, c´est la clameur dans le stade lorsque le speaker prononce son nom. Le public comme ses coéquipiers, ne tarissent pas d´éloges sur celui qui est le premier joueur africain à intégrer ce club crée en 1909.

" Il y a encore six mois, Dimitri pouvait à peine s´exprimer en allemand", rappelle son entraineur. Outre donc, son intégration dans le système de jeu mis en place par son entraineur, le défenseur camerounais réussit patiemment l´autre intégration dans la société allemande en apprenant la langue de son pays d´accueil, ce qui lui permet de converser joyeusement avec les populations, notamment les jeunes, soit pour des "selfies", soit pour des autographes. " Ca ne me gêne pas d´être ainsi interpellé par mes jeunes frères. C´est la preuve qu´ils apprécient mes performances et m´aiment aussi", réagit modestement le footballeur.

Au regard de ses exploits sur le terrain, il est fort à parier que le jeune défenseur camerounais âgé de 23 ans reste encore dans le club; lui qui est actuellement pisté par des clubs allemands et espagnols.

A son jeune âge, Hans Dimitri Nguile Inengueni présente une carte de visite plutôt riche. Passé tour à tour à Young Stars, Union de Douala, Al Alhi d´Egypte, International club, il a été demi-finaliste de la coupe du Cameroun en 2016, mais surtout champion du Cameroun avec les U-17.

Marié et père d´un père du petit Noah, "Dimitri" s´exprime couramment en français, anglais, espagnol et le Tunen.