Cameroun- Rwanda: ARRÃŠT SUR IMAGES...MaÃ®tre AKERE MUNA reÃ§u en audience par le PrÃ©sident du Rwanda Paul KAGAME. :: CAMEROON

Cameroun- Rwanda: ARRÊT SUR IMAGES...Maître AKERE MUNA reçu en audience par le Président du Rwanda Paul KAGAME. :: CAMEROON Compatibilité d'humeur visible et lisible sur une photo qui vaut mille mots de soutiens, lorsqu'on sait que Maître AKERE MUNA vient de déclarer en octobre 2017, sa candidature à l'élection présidentielle 2018 au Cameroun.

Déjà en janvier 2017, le nouveau Président ghanéen Nana AKUFO ADDO avait invité Maître AKERE MUNA parmi une vingtaine de chefs d' États africains, à aller assister à sa cérémonie de prestations de serment, ignorant complètement Paul BIYA. Et devant ses prestigieux invités, le chef d'État ghanéen avait lancé : 《 alors AKERE, ton tour arrive quand? 》.

Nana AKUFO ADDO est avocat de formation comme AKERE MUNA. Lorsque Maître AKERE MUNA, bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Cameroun , avait remporté l'élection de la présidence de l' Union Panafricaine des Avocats en 2004, sa candidature avait été soutenue par Nana AKUFO ADDO. Anglophone d'origine, Vice-président de TRANSPARENCY INTERNATIONAL sur le plan mondial et à la tête du Conseil Économique, Social et Culturel de l' Union Africaine, Maître AKERE MUNA a non seulement une réputation internationale, mais a tissé d'excellentes relations avec les dirigeants d'ex -colonies anglaises.

Par contre, Paul BIYA s'est isolé sur le plan international au point où il a été ridiculisé en se faisant virer à la porte d'entrée de la réception offerte par TRUMP aux chefs d' États africains. Il n'a jamais mis ses pieds au siège de l' Union Africaine et n'a participé qu'à trois sommets en 35 ans. Conséquences, ses pairs ont décidé de vider la salle lors de son discours à l' ONU. Avec BUHARI, l' embryon de relations qui voulait naître est presque mort puisque que le Nigeria accueille les sécessionnistes anglophones et plus de 5000 réfugiés Camerounais anglophones qui fuient la répression des forces de sécurité BIYAMEROUNAISES. Dans la sous-région d' Afrique centrale, OBIANG NGUEMA vient de refermer les frontières de la Guinée Équatoriale avec le Cameroun alors qu'elles restent ouvertes pour les autres pays de la CEMAC.

Le seul soutien de Paul BIYA en Afrique reste Idriss DÉBY, puisque son pétrole passe par le Cameroun. Le seul fils qui l'écoute est Ali BONGO à qui il appris comment mettre les opposants et tout le peuple dans la sauce.