CAMEROUN :: Meilleur joueur africain 2017 : La surprise qui vient de la Caf :: CAMEROON Vincent Aboubakar ne figure sur la liste des trois finalistes dévoilée hier.

La Confédération africaine de football (Caf) a publié hier, la liste des trois finalistes pour le titre du meilleur joueur africain de l’année. Une liste dans laquelle ne figure pas le nom de Vincent Aboubakar, l’attaquant du Fc Porto au Portugal. L’instance faitière du football continental a jeté son dévolu sur Mohammed Salah, l’égyptien qui évolue à Liverpool en Premier League, Pierre-Emeric Aubameyang, le Gabonais du Borussia Dortmund en Allemagne. Le 3e nominé, Sadio Mané, le Sénégalais, est un autre joueur de Liverpool. Dès la publication de cette liste, les voix se sont élevées au Cameroun pour décrier ce que d’aucuns qualifient de « mascarade ».

Pour la plupart, Vincent Aboubakar mérite plus que figurer sur cette short-list. L’actuel meilleur buteur de Porto serait de loin meilleur que les trois nominés. Avec 21 buts en 23 matchs toutes compétitions confondues cette saison, il fait mieux que les joueurs plébiscités par la Caf. Le natif de Garoua a remporté la Coupe d’Afrique 2017 au Gabon en étant buteur en final contre l’Egypte de Salah. Avant cela, il a inscrit le tir au but décisif lors de l’élimination du Sénégal de Mane. Et toujours sur la route de son sacre, il a sorti le Gabon d'Aubameyang au premier tour.

En club, il a remporté le championnat de Turquie avec Besikats, club avec lequel il était en prêt. A son retour à Porto, il réalise un début de saison tonitruant. Des chiffres visiblement insuffisants pour qu’il figure dans la liste. Mohamed Salah domine le classement des buteurs en Angleterre avec 14 réalisations. En Ligue des champions, il compte huit buts et a été pour beaucoup dans la qualification de son pays pour la Coupe du Monde 2018. Sadio Mané, son coéquipier fait moins bien. Gêné par des blessures à répétitions, le Sénégalais a déjà inscrit 7 buts en 17 matchs toutes compétitions confondues. Le successeur de Riyad Mahrez sera dévoilé le 4 janvier à Accra.

Meilleure joueuse de la Can 2016, l'attaquante du Cska Moscou en Russie fait office de favorite pour le titre de meilleure footballeuse africaine de l’année. Sur sa route, la vice-championne d’Afrique 2016 devra se défaire de la Nigériane Asisat Lamina Oshoala et de la Sud-Africaine Chrestina Kgatlana. C’est la deuxième apparition de la camerounaise dans cette liste après 2016. Cette saison, Aboudi Onguene a réalisé le doublé coupe -championnat avec le Cska Moscou en terminant deuxième meilleur buteuse avec neuf réalisations. Oshoala sera son challenger de poids.

La Nigériane a remporté la Coupe d’Afrique féminine en battant le Cameroun en finale à Yaoundé. Oshoala a également gagné le championnat de Chine pour sa première saison avec Dialian Quanjian. Sur la catégorie de meilleure sélection de l’année, on retrouve les Lions Indomptables, les champions d’Afrique 2017.