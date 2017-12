France- Cameroun- Diaspora: LE NOUVEAU BOUILLON DES SAMEDI ET DIMANCHES MATIN A DEMARRE A EPINAY-SUR-SEINE C’est ce Samedi 16 Décembre 2017 vers 7 H du matin que nous sommes allés constater le démarrage effectif du bouillon matinal du Piment rouge d’Epinay-sur-Seine, nous y avons dégusté et nous n’avons pas seulement apprécié le cadre propre et rassurant côté hygiène, mais aussi le goût du plat de queue de bœuf, le nouveau bouillon pour les « afters » se trouve au 5 rue d’Ormesson, 93800 Epinay-sur-Seine, découvrez les images de ce restaurant en cliquant sur ce lien : https://www.facebook.com/pg/Le-Piment-rouge-d%C3%89pinay-sur-Seine-134234847242960/photos/?tab=album&album_id=135040927162352