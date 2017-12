Cameroun: POURQUOI PATRICE NGANANG VEUT ÃŠTRE ENFERMÃ‰ Ã€ YAOUNDÃ‰. :: CAMEROON

Cameroun: POURQUOI PATRICE NGANANG VEUT ÊTRE ENFERMÉ À YAOUNDÉ. :: CAMEROON A toutes fins utiles sachez que Nganang pense que le problème anglophone ne peut se résoudre qu’à travers le départ de Biya. Il l’a dit dans son carnet de voyage à Jeune Afrique. Il a également précisé dans sa lettre, écrite en détention à la police judiciaire que le jour où des militaires vont refuser de tirer dans la zone anglophone ce sera le départ du tyran. Pour lui le problème du Cameroun, c’est Biya. Il ne parle d’aucune autre personnalité politique à part Biya.

Or Biya réside à Yaoundé. Depuis des années Nganang parle de Yaoundé sa capitale. Il s’est investi à Yaoundé. Il a construit une école à Yaoundé, un pont à Yaoundé, un centre de lecture à Yaoundé. C’est depuis Yaoundé qu’il écrit qu’il va mettre une balle en plein front dans la tête de Paul Biya qui se trouvait à ce moment à Yaoundé. C’est extraordinaire pour quelqu’un qui a une bonne connaissance du système politique camerounais. Mais il était bien conscient de la portée de ses propos.

Pour lui Yaoundé est le cœur du changement. Il est venu fixer la dictature à Yaoundé comme un 10. Tous les médias américains et internationaux vont braquer leurs regards sur Yaoundé. En fait Nganang est un avant centre qui reçoit les coups de pieds des défenseurs adverses mais sait que sa présence en attaque peut entraîner un but y compris d’un milieu de terrain ou d’un défenseur de son équipe. Nganang est psychologiquement préparé. Il conçoit sa vie en martyr tout comme ces anglophones qui tombent sous les balles des ordres du tyran. Pour renverser une dictature un pays a besoin également des personnes qui peuvent se sacrifier et Nganang est dans cette démarche.

Un individu qui dit au procureur qu’il ne signe pas un procès verbal et dit qu’il veut rentrer dans sa prison à Yaoundé où il est enfermé est très conscient de sa démarche. Ces gamins qui n’ont même pas 30 ans et qui veulent donner des conseils à un père de près de 50 ans sont simplement les produits zombifies de la tyrannie. Ils vivent dans la peur, la haine de l’autre. Leur corps sont dressés pour se soumettre à toute forme de punition.

En rappel c’est à moins de 30 ans que Célestin Monga aujourd’hui Vice President de la Banque africaine de développement a été arrêté au début des années 1990 après sa fameuse lettre à Paul Biya. Il sera enfermé pendant quelques mois. Cette étape ouvrira la voie au processus de démocratisation à travers les villes mortes, qui permettent aux camerounais de jouir de certaines libertés aujourd’hui. Ainsi est faite l’histoire et NGANANG écrit son histoire et peut être une nouvelle page de l’histoire de ce pays. WAIT AND SEE.