Cameroun: Vincent Aboubakar encore dÃ©cisif avec Porto :: CAMEROON

Cameroun: Vincent Aboubakar encore décisif avec Porto :: CAMEROON Le buteur camerounais s'est illustré une fois de plus avec son club...Les semaines se suivent et se ressemblent désormais pour Vincent aboubakar.depuis la finale de la coupe d'Afrique des nations et son but victorieux contre l'Égypte, l'ancien sociétaire de coton sport de Garoua marche littéralement sur l'eau. Avec son club le fc Porto actuellement, il enchaine les buts et les performances de hautes facture. Après son triplé de ce week-end en championnat, le goleador Camerounais à encore fait tremblé les filets ce jeudi lors de la rencontre comptant pour des huitièmes de finale de la coupe du Portugal le numéro 9 des dragons à montré le chemin à ses coéquipiers en ouvrant le score sur penalty des la douzième minute de la rencontre.

Le fc Porto s'est imposé au final sur le score de 4-0 score qui les qualifié pour le tour suivant grâce à son buteur providentiel. Le lion indomptable par ce but mets son total but pour la saison en cours à 21 unités ce qui le place en tête du classement des buteurs évoluant sur le vieux continent devançant des mastodontes tels que Léo Messi et autre Edinson Cavani.

Il faut dire que ces performances de Vincent aboubakar ne laissent pas indifférents les acteurs du milieu du football qui le positionnent actuellement en tête des derniers sondages dans la course au Ballon D'or africain où il est placé déjà devant ses deux adversaires directs que sont le sénégalais Mané et l'égyptien Sallah.