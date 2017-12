Cameroun: Serge Espoir Matomba : Â« Lâ€™aide est nÃ©cessaire quand elle peut nous empÃªcher dâ€™avoir besoin dâ€™aide Â» :: CAMEROON

Cameroun: Serge Espoir Matomba : « L’aide est nécessaire quand elle peut nous empêcher d’avoir besoin d’aide » :: CAMEROON Si certaines personnes arrivent dans la politique par cooptation, mimétisme, ou « héritage », d’autres s’y investissent par vocation. Serge Espoir Matomba fait partie de la dernière catégorie, il pense que son engagement politique était prédestiné, c’était écrit. D’ailleurs son prénom Espoir n’est pas un fait de hasard.

Comment a-t-il débuté ?

Serge Espoir Matomba arrive dans le paysage politique comme un grain de sable dans le désert, mais il est surtout un grain de sable dans l’engrenage. Au moment où personne n’imaginait qu’un jeune camerounais aurait un jour songé à critiquer les activités de l’actuel Président de la République du Cameroun, Serge Espoir monte sur les plateaux de radio et de télévision alors qu’il n’a que 28 ans. Il dénonce la pauvreté ambiante due à la mauvaise gouvernance et fait des propositions d’amélioration du quotidien de ses compatriotes. Né dans une famille modeste, le candidat du parti Peuple Uni pour la Rénovation Sociale (PURS) sait qu’il faut bosser dur et très dur même pour se faire une place au soleil. C’est la raison pour laquelle il s’aventure dans ce combat pour dit-il venir en aide

« J’ai grandi dans une famille modeste mais cela n’a pas empêché que mes parents viennent en aide aux autres enfants, nous nous retrouvions parfois plus d’une dizaine dans la maison pourtant nous n’étions ni frères ni sœurs. En grandissant j’ai voulu suivre les pas de mes géniteurs, une motivation parmi d’autres qui m’ont poussé à emprunter le chemin de la politique active ».

Son engagement politique vise à donner un rôle important aux jeunes non pas en leur distribuant des billets de banque, mais en les invitant à s’intéresser à la gestion de la chose publique, c’est ainsi que l’opération 300 maires et 100 députés a été lancée.

Pour Serge Espoir Matomba : « L’aide est nécessaire quand elle peut nous empêcher d’avoir besoin d’aide » en d’autres termes le candidat du PURS à l’élection présidentielle de 2018 sous-entend qu’en investissant les mairies et le parlement, les jeunes pourront prendre leur destin en main. L’aide dit-il ne se résume pas aux biens futiles tels riz, sardine ou argent souvent distribués pendant la campagne électorale. Une aide durable doit permettre à celui qui la

reçoit de voler de ses propres ailes. A 38 ans, l’entrepreneur camerounais se présente comme le candidat de la jeunesse pas à cause de son âge mais parce qu’il estime que l’environnement socio-politique ne permet pas l’émergence des jeunes. Pour lui, le régime actuel balaie la jeunesse du revers de la main, et pourtant les jeunes sont le moteur de la rénovation « On construit un pays avec les jeunes, parce qu’ils sont plein d’énergie, ils ont de la vigueur. »

Elu conseiller municipal à mairie de Douala 4e en 2013, Serge Espoir Matomba ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, il vise le palais d’Etoudi et n’entend pas baisser la garde aussi facilement.