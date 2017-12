Cameroun: CARTON ROUGE de J. REMY NGONO À HUGO BROOS ET CARTON VERT À VINCENT ABOUBAKAR. :: CAMEROON Alors que PRESS- SPORT annonçait un certain Per Joar HANSEN qui porte les ballons d'entraînement du sélectionneur de Norvège comme le successeur d' Hugo BROOS à la tête des LIONS INDOMPTABLES du Cameroun, maître Dieudonné HAPPI, président du comité de Normalisation de la FECAFOOT , a boté en touche la politique de recrutement des 《 sorciers blancs》.

Face à la presse jeudi 14 décembre 2017, le nouvel architecte du football camerounais a annoncé bâtir la maison des LIONS en confiant les clés de la sélection à un Camerounais comme maître à bord: 《nous allons rencontrer des entraîneurs Camerounais, des patriotes qui ont indiscutablement intérêt à ce que tout se passe le mieux. Si aux termes de nos échanges et après analyse, il s'avère que c'est un entraîneur Camerounais qui pourrait constituer la meilleure chance pour nous pour aboutir à l'objectif recherché, on n'hésitera pas》.

Il est anormal qu' un pays comme le Cameroun, avec d'anciens footballeurs qui ont fait la fierté nationale en remportant des trophées, et qui ont passé les mêmes diplômes dans les mêmes écoles que les Européens, soient traités chez eux par-dessus la jambe ou complètement condamnés au chômage. Les Patrick MBOMA, MABOUANG KESSACK, Antoine Joseph BELL, Raymond KALLA , Rigobert SONG et autres mondialistes qui sont passés par Clairefontaine en France, n'ont jamais eu la chance de diriger les LIONS INDOMPTABLES comme d'illustres inconnus tels Denis LAVAGNE, Paul LE GUEN nommé par BIYA à la demande de François FILLON avec un salaire monumental de 90 millions de FCFA. Des vieillards et produits périmés tels Otto PFISTER, Javier CLEMENTE , Volker FINKE, sont venus abîmer LES LIONS INDOMPTABLES tout en empochant des centaines de millions. Et quand ils s'en vont, on recrute les vigiles Michel KAHAM, Thomas NKONO, Jean Paul AKONO pour venir garder les murs en attendant l'arrivée du nouveau patron colon.

N'est -ce pas le Camerounais Jean- Paul AKONO qui a remporté la médaille d'or olympique avec les LIONS A '? N'est ce pas l' Ivoirien Martial YEO qui a remporté la première CAN pour la Côte d' Ivoire avec les joueurs amateurs et le schéma tactique de la défense à trois dont Hervé RENARD est subitement devenu l'inventeur? N'est ce pas le Ghanéen Charles KUMI qui a remporté trois fois la CAN avec les BLACK STARS?

Hugo BROOS, chassé de JS KABYLIE et recruté sur Facebook pour un salaire de 47 millions de FCFA, est devenu héros au Cameroun et est en course pour le trophée de meilleur entraîneur de la CAF pour avoir remporté la CAN. Qu'a t-il donc fait d'extraordinaire ? Quelle est la recette de ce génie de la tactique? LA CHANCE, RIEN QU'UN COUP DE CHANCE.Durant tout le tournoi, BROOS a titularisé le catcheur NDIP TAMBE à l'attaque en laissant ABOUBAKAR sur le banc tout en se justifiant :《on a besoin de quelqu'un qui les met dedans 》. Et c'est pourtant NKOULOU et ABOUBAKAR qui sortent du banc qui donnent la victoire aux LIONS. C'est encore Hugo BROOS qui remet ABOUBAKAR et TCHOUPO MOTING au banc contre le Nigéria pour titulariser le volleyeur Jean-Pierre NSAME lors des éliminatoires du Mondial . Au match aller le Cameroun est humilié 0-4 le 1er septembre 2017 au Nigéria et est mené à domicile au match retour à Yaoundé. C'est grâce à l'entrée de BASSOGOG et ABOUBAKAR laissés sur le banc pendant 61 minutes , que les LIONS ont commencent à se créer des occasions de buts. Et c'est grâce à une accélération de BASSOGOG, si moqué par BROOS, que les LIONS obtiennent un pénalty qu' ABOUBAKAR transforme.

C'est à cause du mauvais coaching d' Hugo BROOS que le Cameroun loupe sa huitième participation en coupe du monde. C'est à cause d' Hugo BROOS que le Cameroun a connu le plus grand nombre de défections de l'histoire dont TCHOUPO MOTING, Joël MATIP, Idriss KAMENI, Allan NYOM, Nicolas NKOULOU, Henri BEDIMO.

Hugo BROOS a humilié Vincent ABOUBAKAR , mais le voilà qui est le meilleur buteur et passeur africain en Europe avec 20 buts, 5 passes décisives en 22 matchs, devant Mohamed SALLAH,19 buts, 4 passes décisives et Sadio MANE, 7buts, 4 passes décisives. Si on confiait les LIONS du Sénégal à Hugo BROOS, il allait mettre Sadio MANE au banc et n'allait jamais les qualifier à la Coupe du monde comme a réussi à le faire le sélectionneur Alliou CISSE. Comme le dit un proverbe africain : 《 le bon maçon sait utiliser toutes les pierres du village 》.