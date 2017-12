Cameroun - Justice: LÂ´artiste LonguÃ¨ LonguÃ¨ attendu chez le juge Ã  Douala :: CAMEROON

Cameroun - Justice: L´artiste Longuè Longuè attendu chez le juge à Douala :: CAMEROON Comme nous l´annoncions dans notre précédent article, l´artiste camerounais Longuè Longué est attendu le 21 décembre prochain au tribunal de Ndkokoti, à Douala, au Cameroun, suite à une plainte déposée contre lui à Paris par monsieur Christian Monkan " pour atteinte à l´ honneur et à la considération".

Ne pouvant pas personnellement se rendre en France pour répondre de ce qui lui est reproché, Longue Longue a reçu à son domicile, la visite d´un huissier de justice qui est passé lui remettre la convocation du juge.

Me Théodore Datchoua, avocat au barreau du Cameroun, chargé de suivre l´affaire au Cameroun, en lieu et place de sa consœur française, Delphine Meillet, donne ici quelques explications sur la plupart de questions que les uns et les autres se posent sur cet autre démêlé judiciaire de Simon Agno Longkana, alias Longue Longue, de son nom d´artiste.