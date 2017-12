Cameroun: Une mission dâ€™inspection de la CAF attendue au Cameroun en dÃ©but 2018 :: CAMEROON

Cameroun: Une mission d’inspection de la CAF attendue au Cameroun en début 2018 :: CAMEROON La première mission d’inspection de la Confédération africaine de football (CAF) est attendue au Cameroun au premier trimestre 2018 dans la perspective de l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019, a indiqué vendredi le comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT).

« La CAF nous a informés de ce que la première visite d’inspection devrait avoir lieu au premier trimestre 2018 », a déclaré le président du comité de normalisation Dieudonné Happi.

Ce sera la première fois que l’organisation faîtière continentale de football procède à une telle visite, puisque celle de septembre 2017 avec des dirigeants de la fédération internationale de football association (FIFA) avait pour but de nommer et d’installer le comité de normalisation à la tête de la FECAFOOT après l’éviction de son exécutif en 2016 pour « élection non conforme aux statuts ».

A en croire des sources proches du dossier, c’est au cours de cette visite des installations sportives que l’on aura une idée sur les préparatifs après la décision prise en août 2017 par le Comité exécutif de la CAF de faire passer le nombre d’équipes de 16 à 24 dès la prochaine édition de la CAN.

Une situation qui a suscité une forte polémique d’autant que lors de l’attribution de l’organisation de la CAN 2019 au Cameroun en 2014, c’était sur la base du cahier de charges de seize équipes.

Certains observateurs et analystes n’avaient pas manqué d’accuser les nouveaux dirigeants de la CAF, en l’occurrence, le président Ahmad Ahmad, de vouloir retirer l’organisation de la CAN au Cameroun.

Pour répondre aux exigences de la CAF, le Cameroun qui dispose de cinq stades dans les villes de Bafoussam, Douala, Garoua, Limbé et Yaoundé qui nécessitent une réhabilitation, a pris l’engagement de construire deux nouveaux stades omnisports de 60 000 et 50 000 places respectivement à Yaoundé et à Douala.