Cameroun, Lom-et-Djerem: Des produits pÃ©rimÃ©s abondent dans les marchÃ©s :: CAMEROON

Cameroun, Lom-et-Djerem: Des produits périmés abondent dans les marchés :: CAMEROON Jeudi 7 décembre dernier, Yves Bertrand Awounfack Alieno, préfet du département du Lom-et-Djerem dans la région de l’Est, flanqué de son état-major, a personnellement supervisé la destruction d’une importante quantité de produits de consommation et industriels périmés à Bertoua.

Ceux-ci avaient été saisis par la délégation départementale du commerce. Il s’agit des produits cosmétiques (savons de toilette, laits, parfums), alimentaires, des boissons gazeuses, des cigarettes et des

fausses balances. L’opération s’est déroulée au dépôt de décharge d’ordures ménagères d’Hysacam, au quartier Koumé-Bonis, à une quinzaine de kilomètres de Bertoua. Selon Jacques Eyeba Akom, délégué départemental du commerce, ces produits hors d’usage ont été saisis dans les marchés de Ngoura Mandjou, Bertoua 1er et 2e, dans les magasins et boutiques, dans le cadre de la surveillance permanente des marchés.

Le délégué départemental a précisé par ailleurs que la destruction d’un autre stock des mêmes produits saisis dans les localités de Garoua-Boulaï et Bétaré-Oya par la brigade de contrôle est annoncée. Le département du Lom-et-Djerem, en réalité, est une grande plateforme de transit par où passent toutes sortes de marchandises en direction du grand Nord et des pays frontaliers, notamment le Tchad, la République centrafricaine (Rca) et le Congo Brazzaville.

Selon les cadres du Mincommerce, « il faudrait connaître la provenance de ces produits d’origine douteuse et vérifier s’ils ont été fabriqués dans les normes et s’ils ne sont pas périmés ».