Cameroun :: Assainissement de YaoundÃ© : Lâ€™Etat doit verser sa quote-part pour ne pas causer lâ€™arrÃªt des financements internationaux :: CAMEROON

Cameroun :: Assainissement de Yaoundé : L’Etat doit verser sa quote-part pour ne pas causer l’arrêt des financements internationaux :: CAMEROON La 5è Session du Comité de suivi et de concertation de la 2ème phase du Projet d’assainissement de Yaoundé(Pady2) tenue hier 14 décembre 2017 dans la capitale, tout en se félicitant de l’avancée des travaux d’hygièn et d’assainissement qui devraient améliorer les conditions de vie des populations, a laissé entendre que le gouvernement, n’a jusqu’ici, mobilisé que 1,95 milliard Fcfa , sur 7,8 milliards attendus.

Avec l’expansion urbaine sans cesse galopante, Yaoundé la capitale du Cameroun fait face à de grands défis d’hygiène, de salubrité et d’assainissement. Appuyée par des bailleurs de fonds internationaux, la ville par sa communauté urbaine, est engagée dans d’importants travaux y relatifs. C’est tout l’objectif de la 5ème Session du Comité de suivi et de concertation du Pady 2 qu’a présidée hier, Jean Ngougo le 6ème adjoint au délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, lequel représentait Gilbert Tsimi Evouna, le patron de la super mairie de la capitale politique.

En effet, le 15 janvier 2014 avait marqué le début des travaux du Pady 2. Et aux dires des uns et des autres, les ouvrages avancent à un rythme satisfaisant. L’échéance 2014 - 2015 ayant été consacrée à la mise au point des conditionnalités fixées par les partenaires au développement d’une part, à la mise en place des outils de gestion administrative et financière du projet, et à la passation des marchés d’autre part. Il s’agit : de la BAD, de l’AFD, du FEM et naturellement, de l’Etat du Cameroun. Toute chose qui scellé la signature des premiers contrats des travaux et de service pour les travaux de construction des canaux de drainage sur la rivière Mfoundi et quatre de ses affluents, à laquelle il faut ajouter les campagnes de sensibilisation auprès des populations.

Au-delà de cette satisfaction, Jean Ngougo n’a pas manqué de rappeler que l’Etat du Cameroun, parmi les partenaires au Pady 2, est à la traine. « Le gouvernement n’a mobilisé que 1, 95 milliard Fcfa en 2014 sur les 7,8 milliards attendus malgré les multiples relances. Je profite donc de cette occasion pour sensibiliser le gouvernement à travers le Minepat (ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire, Ndlr) pour continuer à nous apporter les appuis nécessaires afin de faciliter la mobilisation effective desdits fonds de contrepartie des années 2015, 2016 et même de ceux de 2017 », a souhaité la communauté urbaine de Yaoundé, laquelle assure la maitrise d’ouvrage des différents travaux ressortissant à l’assainissement de la ville. Et Jean Ngougo de s’inquiéter de ce que l’insolvabilité du gouvernement, pourrait conduire à la suspension des financements des bailleurs de fonds internationaux partie prenante au Pady 2.

Et sur le volet réalisation des ouvrages, l’on a appris que les travaux de construction du canal dans la partie aval de la rivière Mfoundi ont évolué de 40,73% en novembre 2016 à 78,14% en novembre 2017 pour un délai consommé de 64,55%. Parallèlement, à en croire le représentant du délégué du gouvernement, les travaux de construction du canal sur la partie amont de la rivière Mfoundi et quatre de ses affluents que sont Ekozoa, Abiergueu, Mingoa, et Ewoué, ont évolué de 14,74% en novembre 2016 à 64,74% en novembre 2017 pour un délai consommé de 69,04%.

A toutes fins utiles, le taux de décaissement global du Pady 2, se situe ce jour à 53%, et les montants mobilisés cumulés se présentent ainsi qu’il suit : BAD, 4,3 milliards FCFA soit 27,24% ; l’AFD, 34,8 milliards FCFA soit 66,37% ; le FEM 306 millions FCFA soit 15,12%. Mauvais élève, le gouvernement camerounais ferme la queue avec seulement 1,95 milliards FCFA de mobilisés en 2014 sur les 7,8 milliards attendus. Pour Gaspard Essi Ntoumba le coordonnateur du Comité de suivi du Pady 2, le projet de budget de 2018 caractérisé par une forte avancée des réalisations physiques sur le terrain, a enregistré la signature de la quasi-totalité des contrats de travaux, à hauteur de 67 884 264 132 Fcfa hors taxes sur une enveloppe globale évaluée à 78 143 376 839 FCFA soit 86,85% environ. Quant à 2018, le budget du projet lui, est estimé à 20.864.934.319 Fcfa.