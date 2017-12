FRANCE :: DEUX SOMMETS DANS LA MÃŠME VILLE (PARIS: Ã€ CHACUN SON SOMMET)

FRANCE :: DEUX SOMMETS DANS LA MÊME VILLE (PARIS: À CHACUN SON SOMMET) C’est dans le département des Hauts de Seine, à la place du Métro Marcel Sembat à quelques encablures de l’île Seguin où se tenait le ONE PLANET SUMMIT, qu’a eu lieu le SOMMET ANTI-DICTATEURS qui a regroupé les Africain(e)s vent debout contre la venue des dictateurs en France pour soi-disant parler du péril de la planète alors que ces « pompiers » de la planète se trouvent être dans l’incapacité totale de voler au secours de leurs propres peuples qui croupissent dans la misère dans laquelle ils les maintiennent tout en jouant le rôle de pyromanes du bien-être social.

En communion avec leurs sœurs et frères du Gabon, Togo, Côte d’Ivoire, etc. Les Camerounais(e)s du Cameroon Patriotic Diaspora et du Conseil des Camerounais de la Diaspora (CCD) sont montés au créneau pour fustiger la venue en France de Paul Biya, ce même dictateur qui quelques jours auparavant a fait arrêter et embastiller le professeur Patrice Nganang pour crime de lèse-majesté.

Cette journée très mouvementée du 12 décembre 2017 aura permis au Camerounais(e)s de la Diaspora progressiste de réitérer leur appel à la tenue immédiate d’un Dialogue National Inclusif afin de régler les questions des institutions et de démocratie, questions auxquelles se greffe l’appel à la libération sans condition du Professeur Patrice Nganang et de tous les prisonniers politiques au Cameroun.

Au cours de cette manifestation, trois éminents membres du CCD et du Cameroon Patriotic Diaspora, à savoir : Njomo Patrick, Lebelge Jombi et Henri Kingue, se sont chargés de porter haut la voix de la Diaspora Progressiste camerounaise sous les regards enchantés du Général Robert Wanto, d’Augusta Epanya et de bien d’autres compatriotes présents.

Paris, le 13 Décembre 2017