Cameroun: Lucas Kamdem donne les secrets de la richesse dans un livre :: CAMEROON Il a procédé à la dédicace de son ouvrage ce mercredi 13 décembre à Douala, capitale economique du Cameroun.

Un dicton dit communément ''si tu veux cacher quelque chose à un noir, il faut le marquer dans un livre'' mais l'oeuvre que vient de rendre publique Lucas Kamdem mets plutôt dans un livre les recettes d'une vie épanouie ,de la richesse.

Le livre en lui même s'intitule '' De la misère à l'abondance ,les secrets des entrepreneurs libres ,riches , heureux et fiers de l'être''

L'ouvrage qui se base sur l'expérience propre de son auteur donne des éléments et révèle les secrets des riches à partir du paradigme du Vrai homme africain. il est recommandé a ceux qui veulent : créer leur propre business sur de bonnes bases ou développer celui qui existe déjà. Augmenter leur intelligence émotionnelle et leur intelligence financière, comprendre pourquoi 95℅ des entreprises créées ne fêtes pas leur 5è anniversaire, découvrir les obstacles cachés qui ralentiraient leur marche vers le succès et le bonheur .Contribuer à remettre l'Afrique debout,libre politiquement et économiquement ,sortir de la ''caverne'' et apprendre à ''penser en dehors de la boîte ''.Prendre conscience du niveau de leur talent,et se libérer de l'esclavage moderne et offrir leur génie au monde contre rémunération et enfin découvrir et appartenir à un puissant réseau d'hommes et de femmes engagées,intergres , honnêtes et décidés à réussir ensemble.

Dans un contexte local ou la richesse est un tabou et où l'on considère les hommes riches comme des sorciers ou des personnes appartenant à des sectes exotériques, lucas Kamdem alias souop soffo sa'a meku vient donc à travers son ouvrage lever le voile sur ce qu'il appelle lui même le paradigme du Vrai homme.

Il faut noter que l'auteur de cet ouvrage est le président du conseil d'administration du groupe MTA- DC qui est un ensemble d'entreprises spécialisées dans le domaine des transports, de la messagerie et de la restauration.il est aussi d'autre part le fondateur du programme FACOP ( future Africa coaching program ). Il s'est engagé depuis plusieurs à partager les fruits de ses recherches et de son expérience avec les jeunes africains dans le monde.