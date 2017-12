CAMEROUN :: Appartements meublÃ©s: des offres plurielles :: CAMEROON

CAMEROUN :: Appartements meublés: des offres plurielles :: CAMEROON Plusieurs options sont proposées aux locataires en fonction des prix et surtout de leur goût.

Changer d’air pendant les fêtes de fin d’année. C’est l’obsession chez certaines personnes notamment pour ceux vivent à l’étranger. Pour rester dans le même confort au cours de leur déplacement, plusieurs options leur sont proposées en matière de logement de location saisonnière. Ceci avec un décor intérieur semblable à celui de chez soi.

Entre les appartements et maisons meublés ou suites d’hôtes, les locataires se déterminent en fonction de leur bourse. A Yaoundé par exemple tout dépend du quartier et du standing. A Koweit City au quartier Odza, des appartements meublés de trois chambres pour six personnes sont disponibles avec chacun leurs caractéristiques.

Les prix oscillent entre 146 000 et 162 000 F par semaine. Des modèles d’appartements qu’on retrouve également dans les quartiers comme Mvan, Ngousso, Santa Barbara, Nkomo, Omnisports et Bastos avec des prix allant de 25 à 60 000 F par jour.

Du côté de Douala, les quartiers Bonamoussadi, Kotto, Bonapriso, Bonanjo, Akwa, Bali, des studios et appartements se disputent la vedette. On y retrouve chambres, cuisines, parking, salles de séjour et de bain, véranda et balcon dont les prix varient entre 165 à 300 000 F par semaine. Les locataires n’ont aucun souci en matière d’appareils électroménagers, de meubles et même des gardiens de jour et de nuit.

Ceux des appartements situés au cœur de Bonanjo donnent l’opportunité aux occupants saisonniers d’être à proximité des supermarchés, restaurants et pharmacie. Les appartements les plus luxueux ont des salons spacieux et des piscines voire un groupe électrogène qui assure le relai en cas de coupure d’énergie.

Pour ceux qui veulent rester à Kribi, de très belles concessions sont à louer à Polongwé à une quinzaine de minutes de la plage. Tout comme à Bwambe, une villa meublée pieds dans l’eau attend locataire au prix d’1, 6 million de F avec quatre salles de bain, forage d’eau, trois chambres, une terrasse aménagée devant la maison et playground pour les enfants.

A cela s’ajoute une grande pièce avec salle à manger climatisée plus frigo, deux grandes tables rondes, 16 chaises, et un grand comptoir bar; entre autres. A ceux qui prennent la destination Cameroun pour les fêtes de fin d’année, il y a de quoi vous loger comme à la maison dans les grandes villes.