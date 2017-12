CAMEROUN :: Elections Ã  la FÃ©cafoot: la fin des scrutins de liste :: CAMEROON

CAMEROUN :: Elections à la Fécafoot: la fin des scrutins de liste :: CAMEROON Le renouvellement des prochains organes dirigeants de cette association se fera selon le scrutin uninominal, a confié le président du Comité de normalisation à la presse hier à Yaoundé. Economie de l’échange avec les journalistes.

Le processus électoral

Il ne sera plus question de scrutin de liste dans le code électoral de la FECAFOOT. Le scrutin uninominal est désormais de rigueur, à tous les postes du Comité exécutif aussi bien dans les ligues départementales régionales qu’au niveau de l’instance fédérale. «C’est un choix qui a été fait après des nombreux échanges que nous avons eus avec les principaux acteurs du football au Cameroun. Car, le scrutin de liste était le berceau du clientélisme», précise Me Dieudonné Happi. Par ailleurs, le Comité de normalisation a pris toutes les dispositions pour respecter l’échéance de fin de mandat du 28 février 2018. A ce niveau aussi, l’élaboration de l’avant-projet du code électoral est terminée. Il a été envoyé à la FIFA, hier.

La relecture des textes

Selon Me Dieudonné Happi, l’élaboration des statuts-types des ligues départementales et régionales est terminée. Ces documents ont également été envoyés à la FIFA. Ce n’est qu’après le quitus de cette instance faitière du football mondial que ces textes feront l’objet d’adoption par les parties prenantes dans lesdites ligues.

Hugo Broos

Le Comité de normalisation a adressé un préavis de non renouvellement de contrat de travail en 2018 à Hugo Broos et à son avocat. Une lettre a également été adressée au ministère des Sports et de l’Education physique (MINSEP). Car, le contrat du technicien belge a été paraphé par trois parties : l’entraîneur lui-même, la FECAFOOT et le MINSEP. En outre, sa succession est ouverte. Des discussions sont en cours avec les entraîneurs camerounais pour désigner celui qui pourra succéder au Belge. Ces techniciens nationaux seront auditionnés dès la semaine prochaine. Et si on opte finalement pour un entraîneur étranger, il faudra que cela se fasse dans des conditions claires et saines.

Les ligues suspendues

Toutes les ligues doivent respecter cette décision prise par le Comité de normalisation. Les éventuels contrevenants seront tout simplement sanctionnés. Compte tenu de ce que le tournoi des Interpoules ne se jouera pas, il a été décidé que les trois clubs de l’Elite One relégués en Elite Two le soient effectivement. Par contre, le sens inverse est impossible. Toutefois, c’est à la fin de la prochaine saison sportive que six clubs d’Elite Two seront admis en division supérieure.