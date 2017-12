Cameroun,Grande premiÃ¨re : Vivendi lance le tour de lâ€™espoir 2018 :: CAMEROON

Cameroun,Grande première : Vivendi lance le tour de l’espoir 2018 :: CAMEROON L’annonce a été faite au cours d’une conférence de presse à Yaoundé. Pour la première fois, la coupe des Nations de cyclisme de moins de 23 ans en Afrique. La première épreuve de cette compétition entre Douala et Yaoundé du 31 janvier au 4 février 2018.

Pour Simon Gillham, président du Vivendi village auquel sont rattachés vivendi sport et canalolympia « C’est une grande fierté pour vivendi et pour moi d’annoncer le lancement, ici au Cameroun, d’une nouvelle compétition sportive qui est une première pour le continent Africain. L’organisation d’une telle compétition est aussi une première pour vivendi qui a toujours été attaché au sport et a ses valeurs » Il s’agit notamment d’un challenge pour une compétition qui est réservée aux jeunes coureurs.

Le tour de l’espoir 2018 se déroule sous l’égide de la fédération Camerounaise de cyclisme et comprend quatre étapes en ligne ainsi qu’une journée de repos. Le depart se fait à Douala depuis canalolympia Bessengue. L’arrivée finale aura lieu dans le campus de l’université de Yaoundé 1. Il s’agit de la première des six épreuves comptant pour la coupe des Nations des moins de 23 ans de l’union cycliste internationale qui se tient au Cameroun du 31 janvier au 4 février 2018.

La coupe des Nations des U23 est un calendrier d’épreuves cyclistes sur route destinées aux coureurs de 19 à 22 ans. Réservée aux équipes nationales et à des équipes mixtes, la coupe des nations de cyclisme permet à chaque nation de cumuler des points afin de déterminer, en fonction du classement final, le nombre de places que chacune d’elle aura lors des championnats du monde sur route espoirs. En 2018, la douzieme édition comprend six épreuves, parmi lesquelles le tour de l’espoir 2018 qui ouvre cette competition annuelle et dont le peleton est composé de 15 &quipes majoritairement africaines.