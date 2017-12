Cameroun,Martin Camus Douala: C'EST QUOI CE PAYS...? :: CAMEROON Où les mauvais journalistes, chasseurs de prime ont fini par convaincre tout le monde qu'il n'y avait plus ici de bons journalistes.... Où les magistrats corrompus ont fini par donner l'impression que la justice a un prix affiché au présentoirs du magistère...

Où des Avocats escrocs et affairistes, ont réussi l'exploit de soulever la robe de prestige avec la poussière de la honte, et imposer à tout le monde que être avocat, c'est la course à l'enrichissement à tous les prix...

Où des médecins hommes d'affaires, ont transformé l'hôpital en couloir de la mort, et bâtis des cliniques qui font les soldes de la survie,au point de donner l'impression qu'au delà du serment d'hyppocrate, il n'y avait plus des hommes avec coeur en blouse blanche...

Où les Enseignants sans vocation, incultes eux-mêmes et sans référence académiques, ont fini par tuer le rêve d'une profession socle de toute la société...

Où quelques Universitaires, véritables Usain Bolt de l'ascension sociale, ont fait des plateaux TV leurs amphis, au point de donner l'impression que l'université ne sert plus à grand-chose...

Où le Système LMD dans les Instituts Universitaires, est devenu le lit de toutes les surenchères du savoir, et balancent des diplômés sans qualification sur le marché de l'emploi, au point de donner l'impression que le diplôme ne sert plus à rien...

Où les Députés, personnalités déléguées par le peuple qui voit en eux l'élite représentative de leurs souffrances, deviennent des lanceurs de javelot, des artistes musiciens, ou des sourds-muets aux doléances des autres, au point de donner l'illusion que l'assemblée nationale était juste une arène de comédiens...

Où tout le monde connaît le travail du Chef de l'État avec une déconcertante précision, au point de faire croire à tout le monde qu'il peut être candidat à la Présidence...Où on continue d'avoir les "Maisons du Parti" dans un pays de multipartisme...

Où ceux qui vivent en ville, pensent que la vie c'est Douala et Yaoundé, mais vont tous les jours au marché acheter des légumes frais, et ne se posent aucune question alors que dans leurs ville il n'y a aucun champ, au point de faire croire à ceux qui sont restés dans les villages, qu'il y a des choses qui manquent à leur bonheur...

Qui a organisé ? disait Kankan. Mais bon sang ! Ce pays a des enfants prestigieux, brillants, et bosseurs! À quel moment la médiocrité est devenu le baromètre d'appréciation? Ne nous mélangez plus!