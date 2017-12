Collectif pour la LibÃ©ration de Patrice NGANANG au Cameroun / Demande d'audience Ã  S. E. Paul BIYA, PrÃ©sident de la rÃ©publique du Cameroun :: CAMEROON

Collectif pour la Libération de Patrice NGANANG au Cameroun / Demande d'audience à S. E. Paul BIYA, Président de la république du Cameroun :: CAMEROON Monsieur le Président de la République, Votre présence actuellement à Paris dans le cadre du sommet «One Planet» coïncide hélas aussi avec l'enlèvement puis la séquestration au Cameroun du professeur, écrivain, et activiste Patrice NGANANG. Ce triste événement vient clôturer son séjour d'un mois dans les deux régions anglophones camerounaises.

Le traitement inhumain et particulièrement dégradant qui lui est réservé depuis son arrestation nous interpelle. D'abord porté disparu pendant plus de 24 heures sans que personne ne sache où il était, le professeur NGANANG a depuis lors été emmené de force, pieds et poings liés, d'un interrogatoire à une audition, pour s'entendre finalement dire qu'il sera convoqué devant le Procureur de la République.

Le jour de sa convocation devant le Procureur, celui-ci ne se présentera pas. Patrice NGANANG est alors informé du transfert de son dossier du Tribunal de Grande Instance vers le Tribunal d'Instance de Yaoundé. Ce qui signifie également que ce ressortissant camerounais de nationalité américaine va devoir encore passer la nuit du mercredi 13 décembre en garde à vue au Commissariat central de Yaoundé.

Quand ce drame humain prendra-t-il fin?

Si votre agenda parisien le permet, nous souhaitons vous rencontrer afin de vous demander expressément de mettre un terme à ce drame, ainsi qu'à tant d'autres de la même nature qui ont cours dans les geôles de la République.

Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de notre très haute considération

Pour le Collectif pour la libération de Patrice NGANANG au Cameroun

Joël Didier ENGO

Président du Comité de Libération des Prisonniers Politiques

8 Cour des Fabriques

70 rue Jean-Pierre Timbaud

75011 Paris

Tel: (33) 6 41 00 14 31

E-mail:contact@cl2p.org