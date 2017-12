Cameroun: Le gouverneur de la rÃ©gion du littoral reÃ§oit le trophÃ©e de la coupe du Cameroun :: CAMEROON

Cameroun: Le gouverneur de la région du littoral reçoit le trophée de la coupe du Cameroun :: CAMEROON Les joueurs et le staff de New stars de Douala ont présenté leur trophée au numéro un de la région du littoral. C'était hier mercredi dans la matinée matin.

"La région du littoral est honorée à plusieurs titres grâce à ce trophée'' c'est avec ces mots que Samuel Dieudonné Ivaha Diboua le gouverneur de la région du littoral a reçu l'équipe de New stars de Douala recent vainqueur de la coupe du Cameroun. ceci pour démontrer le sentiment de joie mais aussi le privilège qui est le sien d'avoir assisté a une finale opposant deux équipes de son territoire de commandement ,New stars de Douala et UMS de Loum.

Au côté du gouverneur ce jour pour recevoir le trophée de la coupe du Cameroun,ce sont toutes les autorités de la ville qui ont voulu se joindre à cette fête . Le délégué du gouvernement Fritz Ntone Ntone qui voit en ce trophée un beau cadeau de Noël pour les populations de Douala,le préfet et les différents maires de la ville de Douala.

Le docteur Faustin Ndomkeu président de l'équipe des nouvelles étoiles de Douala dans son discours de circonstances à tenu à remercier ces autorités de la ville pour leur soutien mais aussi à promis de faire honneur a la ville lors des compétitions africaines.

Pour concrétiser sa joie de voir une équipe de sa région de commandement gagner le trophée le plus convoité du Cameroun, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua qui a déclaré voir en l'effectif de New stars une véritable matérialisation du vivre ensemble tel que le prône le chef de l'État a offert une prime de 400.000f aux joueurs de New stars par l'entremise de leur capitaine et a remi au jeune Nanjou vainqueur du trophée de l'homme du match une prime de 100.000f.

À la suite de la réception offerte par le gouverneur,les joueurs et le staff de New stars ont effectué une parade à travers les artères de la ville de Douala histoire de présenter aux doualais leur trophée. un tour de ville qui avait pour point de chute l'esplanade du stade omnisport de bepanda où une grande fête autour de ses supporters a été organisée par l'un des sponsors de la coupe du Cameroun.ainsi les supporters de New stars de Douala ont eu l'occasion de se prendre en photo avec les joueurs mais aussi le trophée.