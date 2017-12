CAMEROUN :: Ces opposants, prÃ©sidents indÃ©boulonnables : Adamou Ndam Njoya, lâ€™homme providentiel de lâ€™UDC :: CAMEROON

CAMEROUN :: Ces opposants, présidents indéboulonnables : Adamou Ndam Njoya, l’homme providentiel de l’UDC :: CAMEROON Base forte de ce parti politique, Foumban, chef-lieu d’un département de la Région de l'Ouest, reste le fief inébranlable de l'UDC. Depuis 26 ans, Adamou Ndam Njoya est considéré, malgré l'usure du temps, comme un véritable symbole de la résistance politique contre la toute puissance du régime en place, incarnée sur ses terres mêmes par le Sultan Ibrahim Mbombo Njoya, Roi des Bamoun.

Des années de braise, il s'en souvient encore certainement. Adamou Ndam Njoya sera brièvement interpellé avec d'autres leaders de l'opposition en 1990. Sentant souffler un vent de changement, l'ancien ministre de l'Education nationale sous Ahmadou Ahidjo, entreprend une carrière politique solo, après l'échec de la mise en place d'une coalition de partis de l'opposition. En septembre 1991, il décide de fonder l'Union démocratique du Cameroun (UDC).

Avec un important vivier électoral dans le département du Noun notamment, ce parti politique est désormais considéré comme l'une des formations politiques les plus établies de la sphère politique du Cameroun. Il a pu glaner au fil des joutes électorales, quelques mairies et même des sièges de députés, dont la plus en vue, Toimano Ndam Njoya, l'épouse du président national, défraie la chronique après un lancer de projectile sur son collègue du Rdpc.

L'UDC semble ne pas être secouée par les querelles de succession, même si le sujet sur «l'après Ndam Njoya» est furtivement évoqué sous cape. Adamou Ndam Njoya étant considéré par ses partisans comme un «homme providentiel » ou « le leader naturel » de cette formation. Samuel Mbaka, le 1er vice-président de ce parti insiste sur «le sens élevé de la discipline et la rigueur de la formation politique » inculqués au sein de l'UDC par Adamou Ndam Njoya.

Comme la plupart des leaders politiques fondateurs de partis politiques après les années 90, il résiste aux coups assénés par ses détracteurs, le parti au pouvoir, avec lequel il n'a jamais pactisé. Septembre 2017 a marqué ses 26 ans de règne d'Adamou Ndam Njoya comme président de l'UDC.