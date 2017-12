CAMEROUN :: Animation sportive : Ngando Pickett, Ã©lu meilleure mascotte des sÃ©lections nationales :: CAMEROON

CAMEROUN :: Animation sportive : Ngando Pickett, élu meilleure mascotte des sélections nationales :: CAMEROON Cette distinction lui a été attribuée lors de la première édition du Festival national des supporters qui s’est déroulée samedi dernier à Douala.

Pour la toute première fois au Cameroun, les supporters des clubs camerounais ont été honorés. Ces hommes et femmes qui accompagnent et encouragent les clubs et les athlètes, animent les stades pendant les matchs, ont été célébrés le 9 décembre dernier à Douala, lors de la première édition du Festival national des supporters (Fesnas).

Selon le promoteur de cette initiative, Hervé Kemgne, plus connu sous le nom d’Hervé K., le Fesnas est une initiative qui célèbre les supporters pour le sacrifice accompli durant la saison sportive. Très couru dans la capitale économique, cet évènement a permis aux supporters de différents clubs d’exposer leur savoir-faire à travers des prestations diverses, aussi alléchantes les unes que les autres.

« Nous avons commencé par une mini parade des groupes de supporters, suivie d'un défi sur les meilleurs souvenirs et anecdotes de chaque supporter avec son club. Le concours de la meilleure prestation des groupes a été un grand moment d'animation », explique l’initiateur du projet. Au cours de cette première édition, les meilleurs supporters et fans clubs ont été récompensés. Henry Muyebe alias Ngando Pickett, la célèbre mascotte des Lions indomptables du Cameroun a été honoré pour son soutien inconditionnel à l’équipe nationale, à travers le prix de la meilleure mascotte des sélections nationales.

« Le supporter est le parent pauvre du mouvement sportif local pourtant sans supporter, il n y a pas de spectacle. C’est dans cette logique, que tous les groupes ont reçu une médaille pour l'action menée durant la saison sportive qui s’est écoulée, tout comme les représentants de l’Acaf et de l’Aceef », affirme Hervé Kemgne. Le concours de la popularité a été remporté par le Fan club de Bamboutos de Mbouda tandis que le prix de la créativité a été attribué au Fan club d’Union sportive de Douala avec ses majorettes.

Les supporters d’Unisport du Haut-Nkam ont reçu la récompense du meilleur déguisement et le prix de la meilleure chorégraphie est attribué au fan d’Eding sport de la Lékié, le club champion du Cameroun. Après ce premier rendez-vous salué, le prochain Fesnas est annoncé avec en prime plusieurs innovations, selon les organisateurs.