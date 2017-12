CAMEROUN :: NÃ©crologie : Victor YenÃ© Ossomba le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de Lâ€™AssemblÃ©e nationale est mort :: CAMEROON

CAMEROUN :: Nécrologie : Victor Yené Ossomba le secrétaire général de L’Assemblée nationale est mort :: CAMEROON L’ancien gouverneur de l’Extrême – Nord a quitté la lumière du soleil ce mercredi 13 décembre 2017, à l’hôpital Général de Yaoundé, alors que selon Cavaye Yeguie Djibril le président de la Chambre basse du parlement camerounais, sa procédure d’évacuation sanitaire vers l’Europe, était en cours.

L’Assemblée nationale (An) du Cameroun n’a plus de secrétaire général (Sg). Depuis les premières heures de la matinée, Victor Yené Ossomba le patron de l’administration de cette institution, a rejoint le royaume des ténèbres et du total Silence. Celui qui aura occupé les fonctions de Sg de l’An du 15 février 2010 jusqu’à ce 13 décembre 2017, a succombé à la maladie qui aux dires de certains, le rongeaient depuis quasiment un an. L’ancien gouverneur de la région de l’Extrême-Nord, a de ce fait, rendu l’âme aux premières lueurs de ce jour, à l’hôpital Général de Yaoundé où il été admis en urgence.

« Une fois de plus, la mort a frappé à l’Assemblée Nationale. Alors que nous préparions son évacuation sanitaire pour l’Europe, Monsieur Victor Yené Ossomba, secrétaire général de notre institution, est décédé cette nuit des suites de maladie à l’hôpital Général de Yaoundé où il était interné depuis quelques jours.

C’est donc avec une vive émotion que je prends la parole pour présenter à l’ensemble des élus dont il était le principal collaborateur, à tous les personnels dont il était le chef et à sa famille, mes sincères condoléances et ma plus profonde compassion. Veuillez-vous lever afin que nous rendions hommage au défunt par une minute de silence » a annoncé pour le regretter, Cavaye Yegui Djibril dans son discours de clôture de la 3e session parlementaire, ce mercredi 13 décembre 2017 à Yaoundé.



Né le 1er décembre 1947 à Etoa (département du Mfoundi, région du Centre), Victor Yené Ossomba quitte le monde des vivants à 70 ans, et laisse une Assemblée nationale dans la tourmente des affrontements entre les députés du Rdpc son parti, et ceux d’une opposition amenée par le Sdf de John Fru Ndi, et la députée Patricia Ndam Njoya de l’Udc.

La rédaction de Camer.be, tout en adressant ses sincères condoléances à la famille si durement éprouvée, rend hommage à Victor Yené Ossomba, un homme sobre et humble dont le magistère n’aura point été émaillé de scandales et autres ivresses du pouvoir si chers à l’élite administrative du Cameroun