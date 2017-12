Cameroun: LES REACTIONS DE ROBERT MESSI SUITE A L'ACTUALITE RECENTE :: CAMEROON Permettez moi avant toute chose de donner mon point de vue par rapport aux evenements recents. Je renouvelle ici mon soutien à l'ecrivain Patrice Nganang pour le combat sans concession qu'il mene sur les reseaux sociaux et sur le terrain contre le regime liberticide du President Paul Biya.Sous le coup de frustrations et d'exasperations multiples.on peut comprendre que quelque part ses paroles ont depasse sa pensee.

Nous sommes tous des etres humains faits de chair,d'os et de sang.Nous ne sommes pas des blocs de glace.Nous ne pouvons pas rester de marbre quand nous sommes violement interpelles.S'agissant maintenant des evenements recents qui se sont deroules a l'Assemblee Nationale,je voudrais dire ici,dans le meme ordre d'idees que je comprends totalement la colere saine de l'Honorable Patricia Ndam Njoya tout comme je deplore que les journalistes du Cafe Politique aient ete contraints d'improviser une interview a ciel ouvert avec elle a l'entree des locaux de l'hotel des deputes dont l'acces leur a ete interdit.De telles situations ne sont pas dignes et ne rehaussent pas l'image d'un pays qui se dit democratique.

PLAIDOPER POUR UN DIALOGUE NATIONAL POUR RESOUDRE LA CRISE ANGLOPHONE DISCUTER DE LA FORME DE L'ETAT ET DES CONDITIONS DE NOTRE INDEPENDANCE MONETAIRE ET ENFIN PREPARER LES PROCHAINES ECHEANCES ELECTORALES.

CRISE ANGLOPHONE



Consentir aux Anglophones une large autonomie politique pour leur permettre de gerer eux-memes leurrs affaires et dans le meme temps negocier avec eux un partage equitable des revenus petroliers.

Autonomie politique:

Un Premier Ministre Anglophone,Chef d'un Gouvernement Anglophone,Responsable devant un Parlement Anglophone serait la plus haute autorite politique dans la partie anglophone du pays.Il serait nomme par decret par le President de la Republique mais pour gouverner il devra demander et obtenir la confiance du Parlement anglophone devant lequel il est responsable.Selon le meme principe le Le premier Ministre anglophone ne pourra pas une fois nomme etre demis de ses fonctions par le President de la Republique.Sa demission ne pouvant qu'apres un vote de defiance du Parlement anglophone auquel il doit sa legitimite.

Partage equitable des revenus petroliers

Des negociations doivent etre menees en toute bonne foi avec la partie anglophone pour un partage gagnant-gagnant des revenus du petrole pour eviter les frustrations et les recriminations de toutes sortes.

Si les deux conditions precedentes(large autonomie politique et partage equitable des revenus issus du petrole)sont reunies a notre humble avis la crise anglophone se resoudra d'elle meme.

LARGE AUTONOMIE DANS LA PARTIE ANGLOPHONE, FORTE CENTRALISATION DANS LA PARTIE FRANCOPHONE

La partie anglophone jouirait ainsicomme nous le proposons ici d'une large autonomie politique. Mais qu'en serait il de la partie francophone?Nous proposons a linverse le maintien de la forme fortement centalisee actuelle du pouvoir dans la partie francophone du pays.En d'autres termes nous preconisons le statut quo a defaut d'une dose de decentralisation qui pourrait etre differee.. Il y aurait ainsi pour l'instant coexistence de deux systemes differents de gestion politique au sein d'un meme pays.



INDEPENDANCE MONETAIRE

Le moment est venu pour le Cameroun de couper le cordon ombilical qui le lie a la zone franc,de recouvrer sa souverainete monetaire en creant sa propre monnaie,quitte a ce que celleci soit dans une seconde etape soit proposee pour adoption comme leur monnaie nationale aux autres Etats membres de la Cemac.Je peux proposer une solution clefs en main et reste a la disposition du Gouvernement actuel ou de tout futur gouvernement pour avec d'autres experts contribuer a l'accomplissement de cette haute mission.

SUBORDINATION DE LA TENUE DES ELECTIONS PREVUES EN 2018 A L'ORGANISATION D'UN DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF ET SANS TABOUS.

Paul Biya n'a nullement l'intention de laisser se tenir le dialogue national inclusif et sans tabous comme le souhaitent l'immense majorite de camerounais.Il preferera bien evidemment maintenir le statut quo qui l'arrange pour pouvoir gagner sans le moindre risque les prochaines elections grace aux multiples manipulations electorales auxquelles il nous a habitues pendant ses 3 decenennies de regne sans partage a la tete du pays.Le seul moyen de sortir de ce cycle malsain serait de creer dans le pays un rapport de force pour contraindre le dictateur a negocier.Il faut donc que des manifestations pacifiques soient planifiees et organisees dans toutes les regions du pays,et pas seulement anglophones pour reclamer la tenue d'un dialogue national inclusif et sans tabou'ou mieux d'une conference nationale souveraine.C'est ce que je recommande ici.Il vaut mieux en effet reporter les echeances electorales de quelque semaines,voir d'un mois ou deux,afin d'organiser des elections credibles que de se preciper dans des consultations baclees et entachees de fraudes de toutes sortes.