CAMEROUN :: PolÃ©mique sur lâ€™accueil : Paul Biya tient sonâ€¦ Paris :: CAMEROON

CAMEROUN :: Polémique sur l’accueil : Paul Biya tient son… Paris :: CAMEROON Invité au sommet sur le climat par Emmanuel Macron, le chef de l’Etat a été accueilli par l’ambassadeur du Cameroun en France.

Les réactions sur les réseaux sociaux font volontiers croire à un incident diplomatique. Un de plus dans l’histoire tourmentée entre la France et le Cameroun. En déplacement à Paris, où il a pris part hier au sommet sur le climat « One Planet Summit », le chef de l’Etat a été accueilli lundi au bas de la passerelle, à l’aéroport du Bourget, par l’ambassadeur du Cameroun en France, Samuel Mvondo Ayolo, par ailleurs membre de la suite officielle du président de la République pour cette visite.

Après l’accueil jugé peu diplomatique de Paul Biya en 2013, alors en visite de travail en France, à l’aéroport d’Orly par Lejeune Mbella Mbella, à l’époque ambassadeur du Cameroun en France, la polémique mijote donc à nouveau sur les fourneaux. Après François Hollande, Emmanuel Macron, « le jeune président », a-t-il décidé d’appliquer la même recette aigre-douce au « patriarche africain » ? Le nationalisme chatouilleux des Camerounais s’exprime farouchement sur ce sujet depuis hier.

« Après l’humiliation de Paul Biya en Côte d’Ivoire par le président Macron dernièrement, aucun officiel français n’a daigné l’accueillir à son arrivée en France lundi. C’est l’ambassadeur du Cameroun en France qui l’a accueilli sous le froid », enrage un internaute. « C’est ça le rapport de forces. Lorsqu’on est un petit Etat face à la France, on est traité ainsi », renchérit un autre. Un autre encore se gausse des « caprices » de Macron, rebaptisé « Macro », face au « baobab » Paul Biya.

Contactée hier, Elena Ponomareva, conseillère politique et presse à l’ambassade de France au Cameroun, estime qu’il n’y a pas de quoi fouetter un chat. « Plusieurs dizaines de chefs d’Etat participent à ce sommet. Un dispositif d’accueil particulier ou officiel n’a pas été prévu à leur arrivée à Paris. Tous sont accueillis de la même manière. C’était déjà le cas pour la Cop 21 », explique-t-elle. Sur des sites internet d’autres présidences africaines, ces propos tendent à se confirmer. Pour le cas du Tchad, il est par exemple rapporté que Idriss Déby Itno - dont la fierté d’Africain est éprouvée - a été accueilli à sa descente d’avion par l’ambassadeur du Tchad en France, Dr Amine Abba Sidick.

Le sommet de Paris sur le climat, qui se tient deux ans jour pour jour après l’Accord de Paris, entend poursuivre l’effort en rassemblant les acteurs de la finance publique et privée. L’objectif est de réfléchir aux moyens pour innover, soutenir et accélérer la lutte contre le changement climatique. Cet évènement se tient à l’initiative du président de la République française Emmanuel Macron, du président du Groupe Banque mondiale Jim Yong Kim et du secrétaire général de l’Organisation des nations unies Antonio Guterres. Les travaux ont été organisés autour de quatre panels : changer l’échelle de la finance pour l’action climat, verdir la finance en faveur de l’économie durable, accélérer l’action locale et régionale en faveur du climat, renforcer les politiques publiques pour la transition écologique et solidaire.

Grand absent de cette mini Cop, le président américain, Donald Trump, qui s’est fait représenter par le chargé d’affaires de l’ambassade à Paris. Les Etats-Unis se sont retirés le 1er juin 2017 de l’Accord de Paris sur le climat. Xi Jinping (Chine), Angela Merkel (Allemagne) et Vladimir Poutine (Russie) ont également brillé par leur absence hier au « One Planet Summit ».