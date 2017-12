Belgique- Cameroun- Diaspora : WILLY MIX : UN DJ Dâ€™EXCEPTION QUI AURRA INSPIRE PLUS Dâ€™UN :: BELGIUM

Belgique- Cameroun- Diaspora : WILLY MIX : UN DJ D’EXCEPTION QUI AURRA INSPIRE PLUS D’UN :: BELGIUM Willy MIX est un DJ africain d’origine Camerounaise résident en Belgique et spécialisé en animation afro-caribéenne. Il découvre sa passion en 1998 alors qu’il est jeune étudiant en science économique et de gestion à l’université de Dschang au Cameroun. Mais son véritable envol en tant que Willy Mix n’a vu le jour que lors de son arrivée en Belgique dans les années 2003. Diplômé en électronique Médical, il sonorise et anime plusieurs concerts, mariages, baptêmes et anniversaires. Il déchaîne ainsi les passions, transcende les foules, réveille les souvenirs, réunit les générations et les genres pour devenir successivement en 2007, 2008 et 2009 le meilleur DJ Camerounais au Royaume de Belgique.

Les choses vont encore aller plus vite avec l’animation numérique ou il se fera le plaisir de mettre toutes ses play listes sur YouTube pour le bonheur des amoureux de la bonne musique. C’est ainsi que son succès va rapidement s’étendre sur toute l’Europe ou il sera tour à tour le principal DJ du congrès annuel de la diaspora Dschang de l’union Européenne et dont le siège est à Lille, en 2010, Le Challenge Camerounais, grande organisation regroupant l’ensemble des associations Camerounaises d’Allemagne le désigne comme le DJ principal de ce grand événement annuel.

En 2012 Lafarge le moniteur lui décerne le prix de meilleur DJ Camerounais du Bénélux lors de la cérémonie de récompense organisée dans le cadre de la deuxième édition de la nuit de la diaspora à Paris.

En 2014 l’Amérique lui ouvre ses portes en l’invitant animer une grande soirée à Atlanta au profil des orphelins d’Afrique ainsi qu’un passage à Washington DC ou une soirée à d’ailleurs porté son nom : La willy Mix Disco Night.

Membre fondateur de la Ligue professionnelle des DJ du Bénélux (LPDJ) en 2013, Willy Mix est également l’une des têtes pensantes de la grande soirée de remise des récompenses aux acteurs culturels africains de la diaspora, soirée connue sous le nom de Critérium africain regroupant 2300 personnes chaque année, qui sera d’ailleurs à sa 5 ème édition le 10 Novembre 2018 à Bruxelles.

Arborant de multiples casquettes (DJ, promoteur culturel) Willy Mix est également formateur. La Willy Mix académie dont il est le principal directeur œuvre depuis 2016 à la formation des DJ en herbe ou des amateurs des platines.

Très connu sur YouTube, il fait partir des tous premiers Africain à faire des mixages vidéos professionnels en version club avec à son actif 27000 abonnées et un total de près de 14 millions de vus.

Willy Mix figure sur plusieurs affiches d’événements culturels africains de par le monde. Sa simplicité, son ardeur au travail, sa recherche de l’originalité et son site (willymixdj) font de lui aujourd’hui l’un des meilleurs DJ africain de sa génération.

Cette année, il a vu son sacre s’agrandir avec la nuit du mérite DZESI de la diaspora Togolaise pour son action positive en faveur de la culture africaine en Belgique et samedi 9 décembre 2017dernier à Paris, il recevait le prix Diaspocam, prix de meilleur DJ de la Diaspora Camerounaise.

Alors que 2018 pointe à l’horizon, ce grand voyageur, ancien étudiant de l’université de Dschang, bio technicien avec son amour acharné des platines aura le mérite d’inspirer toute une génération et vivement qu’il nous fasse vibrer sur les multiples pistes de danse dont lui seul a le secret.