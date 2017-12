Cameroun: MARAFA HAMIDOU YAYA, CHRONOLOGIE Dâ€™UNE DÃ‰TENTION ARBITRAIRE PROLONGÃ‰E AU CAMEROUN MALGRÃ‰ Lâ€™INNOCENCE PROUVÃ‰E ET Lâ€™AVIS DE Lâ€™ONU :: CAMEROON

Cameroun: MARAFA HAMIDOU YAYA, CHRONOLOGIE D’UNE DÉTENTION ARBITRAIRE PROLONGÉE AU CAMEROUN MALGRÉ L’INNOCENCE PROUVÉE ET L’AVIS DE L’ONU :: CAMEROO À la suite de la réception du Président Paul Biya au Palais de l'Élysée hier à l'occasion du « One Planet Summit », nous réitérons notre demande auprès du Président Macron, comme nous l’avions toujours fait auprès du Président Hollande, dans l’espoir que cette fois-ci la diplomatie française puisse enfin convaincre les autorités camerounaises de se conformer aux conventions internationales ratifiées par leur pays en libérant le prisonnier politique Marafa Hamidou Yaya.

16 avril 2012-16 avril 2017. Cinq (05) ans que le Ministre d’Etat Marafa Hamidou Yaya a été arbitrairement arrêté puis condamné à une très lourde peine de prison pour complicité dite intellectuelle de détournement de deniers publics, après un simulacre de procès qui déshonore l’institution judiciaire camerounaise. Il est ainsi illégalement détenu dans une cellule infecte du Secrétariat d’État à la défense (le SED de sinistre réputation) en violation flagrante des conventions internationales ratifiées par l’État du Cameroun.

Cinq (05) ans que l’ancien ministre d’État et proche collaborateur de Paul Biya est ainsi reclus et refuse obstinément de se taire en portant régulièrement de grands coups de griffe à un sérail camerounais sensible à ses sorties médiatiques.

9 décembre 2011. A la faveur d’un remaniement ministériel, Marafa Hamidou Yaya est éjecté du gouvernement. Ainsi sonne le glas de vingt (20) ans de carrière administrative au cours de laquelle le natif de Bibemi, à Garoua (nord), a servi tour à tour comme Secrétaire d’État aux Finances, Conseiller Spécial à la Présidence de la République, Secrétaire Général à la Présidence de la République et Ministre d’État en charge de l’Administration territoriale et de la décentralisation (Minatd). Alors que se referment les portes de la gloire, celles de la descente aux enfers ne tarderont pas de s’ouvrir à cet ingénieur pétrochimiste de 62 ans formé à l’Université de Kansas aux États Unis d’Amérique.

Dès janvier 2012, à Garoua, les fins limiers de la Direction Générale de la Recherche Extérieure (une branche des services secrets camerounais rattachée à la Présidence de la République) entreprennent de cuisiner certains hommes politiques du Nord proches de Marafa. Non pas au sujet de l’affaire de l’achat de l’avion présidentiel dans laquelle il serait impliqué. Mais à propos de leur réaction et de leur sentiment suite à la sortie du Gouvernement de l’ex-Minatd (Cf L’Œil du Sahel N°464 du 23 janvier 2012). Notons que d’après un câble diplomatique révélé par Wikileaks en 2010, l’ex-Minatd aurait avoué ses ambitions présidentielles aux diplomates américains accrédités à Yaoundé. Ce déploiement des services de renseignement intervient au moment où une descente de Marafa est prévue dans les prochains jours à Garoua.

Le 9 février 2012, soit deux (02) mois après sa sortie du gouvernement, Marafa est accueilli en héros à Garoua. Près de 2 000 personnes pour lui offrir un accueil chaleureux. Une démonstration de force à ceux qui le croyaient politiquement mort, analyse certains observateurs. Mais peu importe. Le Prince de Bibemi fait l’objet d’une surveillance policière de tous les instants. Un journal local proche du pouvoir de Yaoundé (La Météo) va rapporter qu’après le rendez-vous de Garoua, Marafa a regagné précipitamment Yaoundé sur ordre de Martin Mbarga Nguele, le Délégué général à la Sureté Nationale (patron de la police au Cameroun). Mais pour ses proches, il n’en est rien. Courant mars 2012, Marafa éconduit la douzaine de policiers en faction à son domicile au quartier Melen à Yaoundé. Mais l’étau sécuritaire, lui, se serre, se resserre. Dans son édition du 11 au 17 mars 2012, le magazine panafricain basé à Paris, Jeune Afrique, va, à sa une, présenter Marafa Hamidou Yaya comme « un dauphin en eaux troubles ».

Arrive donc le 16 avril 2012. L’ancien Secrétaire Général à la Présidence est convoqué chez le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Yaoundé, le très redouté Pascal Magnanguemabe. Quelques heures d’interrogatoire et Marafa Hamidou Yaya est inculpé de « détournements de deniers publics ». Il sera immédiatement écroué à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui. Dès l’annonce de son arrestation, c’est le deuil à Garoua. Le lendemain, 17 avril 2012, les partisans de Marafa au sein du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, décident de boycotter la cérémonie d’installation du nouveau gouverneur du Nord, Otto Wilson. Un mouvement dénommé Jeunesse arc-en-ciel du Septentrion voit le jour dans cette localité. Son porte-parole, Mocktar Oumarou, va déclarer dans les colonnes du journal Le Messager : «Biya s’acharne sur les nordistes. Le combat commence ». Des propos qui ont le don de mettre les services de sécurité et de renseignement sur les dents. Ces derniers vont se mettre aux trousses du jeune leader politique.

Les lettres de Marafa

2 mai 2012. Quelques semaines après son incarcération, Marafa Hamidou Yaya décide de rompre le silence. Dans une première lettre qu’il adresse au chef de l’État Paul Biya, on en apprend des tonnes. A titre d’exemple : « Cette indépendance d’esprit m’avait permis de vous dire, après l’élection présidentielle de 2004, que ce septennat devrait être le dernier pour vous et que nous devrions tous nous mobiliser pour le succès des « grandes ambitions » afin que votre sortie de la scène politique se fasse avec fanfare, que vous jouissiez d’un repos bien mérité, à l’intérieur de notre pays ». Tiens ! tiens ! « Est-ce donc la raison de la déchéance » ?, se demandent quelques uns. L’on est tenté de répondre par l’affirmative.

La saga épistolaire de Marafa se poursuit de plus belle avec la 2e lettre à Paul Biya publié le 13 mai 2012. Ici, ce qui n’était alors que de simples rumeurs et supputations est révélé au grand jour par le concerné : « je suis porteur d’un projet mettant en avant les exigences de PAIX et de JUSTICE permettant de bâtir une société de confiance ».Voilà qui est dit. Et bien dit

Au sein de l’opinion, on blâme les sorties tardives de Marafa : « Pourquoi en parle-t-il seulement maintenant ? Où était-il pendant tout ce temps ? ». D’autres vont même jusqu’à dire : « il devrait s’expliquer sur ce qui l’amène en justice, pas sur ses supposées ambitions politiques ». Marafa semble avoir été sensible aux préoccupations de cette dernière catégorie de l’opinion.

Sa 3e lettre aux Camerounais datée du 24 mai 2012 portera justement sur l’affaire de l’avion présidentiel. Il choisit naturellement de se dédouaner : « Je ne sais ni quand ce détournement a eu lieu, ni sur quoi il porte, ni de quel montant il s’agit, ni qui en est l’auteur principal, ni quels sont les complices. Je présume qu’il s’agirait de l’affaire relative à l’acquisition d’un avion pour les déplacements du Président de la République, pour laquelle le juge d’instruction aurait été instruit de m’imputer une indélicatesse et pour laquelle il avait rendu une ordonnance de disjonction en janvier 2010 et dont j’ai eu connaissance …s’il s’agit effectivement de cela, je réitère solennellement mon innocence ».

Pour le pouvoir de Yaoundé, la plaisanterie de mauvais goût a assez duré. Il faut sortir l’artillerie lourde pour exploser les révélations fracassantes de Marafa Hamidou Yaya qui ne cesse de déshabiller publiquement le système en place. Ce sera fait dans l’Action, le journal de propagande du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), parti au pouvoir. Dans son édition n° 848 du 30 mai 2012, le journal du Rdpc (dont Marafa est encore membre du bureau politique) mobilise sa rédaction, des avocats et quelques experts pour rappeler à Marafa qu’il « n’est pas Kafka », que sa 3e lettre n’est qu’un « faux fuyant », qu’il est un « homme d’État dans la rue », qu’il « gagnerait à faire profil bas » et qu’il met en péril « le secret de l’information judiciaire ». « Écrira bien qui écrira le dernier », défie le sémillant Christophe Mien Zock, le directeur du journal. Alors que le sérail est dans tous ses états, Marafa Hamidou Yaya qui, entre temps, à été transféré de la Prison Centrale de Yaoundé Kodengui à l’isolement d’une cellule du Secrétariat d’État à la Défense (siège de la gendarmerie camerounaise), mijote silencieusement et secrètement les contours de sa 4e lettre qui s’annonce riche en révélations explosives.

Le 4 juin 2012, 4e lettre au Chef de l’État, Paul Biya. Cette autre correspondance de l’ex-Minatd revient sur les transactions mafieuses entre Transnet, une société sud-africaine et de hauts responsables camerounais. La société sud-africaine avait, en 1994, reçu pour mission d’assurer la maintenance des avions de la Cameroon Airlines (Camair). D’après la correspondance, Transnet aurait versé des pots-de-vin à des autorités camerounaises et sa négligence a entraîné le crash d’un avion de la Camair en décembre 1995. Parmi les personnalités citées dans ce scandale, se trouvent le ministre des Transports de l’époque (aujourd’hui ministre de la Communication) Issa Tchiroma Bakary et l’actuel conseiller juridique à la présidence et proche parent de Paul Biya, Jean Foumane Akame. Ce dernier, mis en cause par la lettre de Marafa, aurait perçu dans son compte à la Société Générale de Paris plus de 30 milliards de F Cfa représentant les indemnisations versées par Transnet à l’État du Cameroun suite à ce crash.

Feu à volonté! Les semaines qui suivront seront de pure folie. La presse nationale fait large écho de ce scandale. Les lieutenants du pouvoir en place ne tarissent pas de démentis vis-à-vis de ces nouvelles révélations sur les chaines de radio et télévision locales. En pleine session parlementaire, l’Assemblée Nationale demande des comptes. Le ministre Issa Tchiroma multiplie des conférences de presse pour se dédouaner de ces accusations. La presse à gage (généralement proche du pouvoir) ne dort pas non plus. Elle s’en ira fouiller dans les supposés penchants homosexuels de l’ex-ministre d’État en publiant des listes des « hommes-femmes de Marafa », des membres du « club homo de Marafa ». Pendant ce temps, des tracts appelant à la libération de Marafa circulent à travers le pays. A la 4e lettre, alors qu’il est déjà fixé sur la date de son procès, Marafa décide de ranger sa plume. En attendant que la justice le fixe sur son sort.

Le procès de Marafa

16 juillet 2012. Le procès de Marafa Hamidou Yaya et Cie s’ouvre au tribunal de grande instance (Tgi) de Yaoundé. Une foule nombreuse, composée de curieux et hommes de médias, est massée à l’entrée principale de la salle d’audience. Les forces de l’ordre (policiers et gendarmes) sont présentes. Autour de 11h, un car de la gendarmerie se gare devant la cour. Marafa et ses co-accusés (l’homme d’affaire Yves Michel Fotso et la banquière Julienne Kounda) en sortent. Youyous et tonnerre d’applaudissements de la foule qui scande « Marafa, président ! Marafa, président ! ». Ces ovations vont également accompagner Marafa à sa sortie du tribunal. Le pouvoir, qui n’aurait sans doute pas apprécié ce bain de foule offert par l’ex-Minatd, décide de sortir le muscle sécuritaire.

Mais en vain. Puisque le 24 juillet 2012, jour de la deuxième audience, la foule gagne en immensité. Elle scande « prési (président !, ndlr) libérez, prési liberez ! ». Pour se dérober de la foule hystérique, l’escorte de Marafa est obligée de passer en catimini par une issue à l’arrière du Palais de justice. Le pouvoir se rend compte que Marafa vient de conquérir les cœurs d’une bonne frange de l’opinion et décide de monter plus haut. À l’audience du 30 juillet, pas l’ombre d’un chat à l’entrée du tribunal pour acclamer Marafa. Les services de sécurité ont reçu l’ordre d’y empêcher tout attroupement. Toutes les entrées du Tgi du Mfoundi sont filtrées par les forces de l’ordre. Il faut montrer patte blanche pour y accéder.

Curieux déploiement sécuritaire tout de même pour un prisonnier de droit commun!

Le 21 septembre 2012. Jour du verdict. Le tout Yaoundé sécuritaire se déporte au tribunal. L’axe qui relie la « Sonel Central » au Musée National en passant par le Palais de Justice est coupé à la circulation par les forces de l’ordre. Une bonne partie de la presse désireuse de couvrir le procès est éconduit par les forces de l’ordre (y compris votre humble serviteur qui verra sa carte d’identité et son bloc-note retenus par des gendarmes). Le 22 septembre 2012, au petit matin, le verdict tombe. 25 ans de prison pour Marafa : « je suis déçu mais pas vaincu !» crie l’accusé. Autrement dit, « mes ambitions politiques restent intactes et mon activité épistolaire va se poursuivre ».

Le 8 octobre 2012, dans une autre lettre, Marafa remercie le peuple camerounais pour le soutien à son endroit et qualifie sa condamnation «d’inique».

La reconnaissance internationale

Dès le début du mois de janvier 2013, Marafa troque les colonnes de journaux camerounais contre des tribunes dans la presse internationale. C’est ainsi que le 12 janvier 2013, l’ex-Minatd va accorder un entretien au non moins célèbre Assane Diop du site d’information slate.fr et de Radio France internationale. Dans cette interview, Marafa affirme s’agissant de son procès que « le tribunal ne m’a trouvé coupable d’aucune malversation …mon procès est politique » et au sujet de la gouvernance de Paul Biya, il déclare que : « à chaque fois, au cours de ces 30 ans, que Paul Biya a eu à choisir entre la modernisation politique et économique de notre pays, avec les risques de perturbations inhérents à cette démarche, et l’immobilisme garant, selon lui, de la paix civile, il a choisi l’immobilisme ». Panique à bord !

Marafa vient encore une fois de donner un grand coup de pied dans la fourmilière. La réaction ne va pas tarder. Dans son édition du 15 janvier 2013, Cameroon Tribune, le quotidien gouvernemental titre (à sa grande Une, s’il vous plaît !) : « Interview de Marafa : Diversion ». Dans un article, l’éditorialiste Essama Essomba, écrit ce qui suit : « Cette communication et cette instrumentalisation visent surtout à distraire. Loin de la préoccupation essentielle du justiciable de préparer la défense de sa cause devant les tribunaux, notamment en appel, il se présente comme la victime expiatoire des maux à lui imputés par le régime en place. De surcroît, il entend détourner l’attention de ceux des Camerounais attelés à travailler pour gagner le pain quotidien… ».

Il n’empêche. L’opinion internationale commence à s’intéresser de très près au cas Marafa Hamidou Yaya. En juin 2013, l’ambassadeur des USA au Cameroun de l’époque, Robert P. Jackson rend visite à l’ex-Minatd au Secrétariat d’État à la Défense (SED) à Yaoundé. Le mois suivant, le rapport 2012 du département d’État américain sur les droits de l’homme au Cameroun fait de lui un « prisonnier politique ». De quoi faire grandir sa côte politique et inquiéter ses contempteurs, au point que la sécurité de ses proches en prend un coup. C’est ainsi qu’en janvier 2014, le corps de sa secrétaire particulière de longue date, Christine Soppo Mbango, va être retrouvé sans vie à son domicile au quartier Bastos à Yaoundé. Dans une lettre publiée récemment, Marafa conclura à un « assassinat politique ».

27 avril 2016: Le Comité des Droits de l’homme de l’ONU rend une décision (avis) demandant la libération immédiate et le dédommagement de Marafa Hamidou Yaya

Détenu dans des conditions inhumaines, le Ministre Marafa a de fréquents ennuis de santé qui ébranlent considérablement son intégrité physique et l’exposent à une mort carcérale. C’est pourquoi considérant:

– Que le Ministre Marafa Hamidou Yaya a été emprisonné sans jugement, et n’a jamais eu droit à un procès libre et équitable

– Qu’il est en réalité victime d’actes de répression qui confinent à une incarcération de nature politique

– Qu’il a été pour cela reconnu prisonnier politique par différentes organisations de défense des Droits de l’Homme et l’immense communauté internationale

– Que les nombreux appels en faveur de sa libération formulés notamment par des instances tels que l’internationale socialiste, l’ONU, le département d’État américain, etc…sont demeurés inaudibles au Cameroun

– Que y compris la résolution N°22/2016 du Groupe de Travail sur la détention arbitraire de l’ONU appelant à sa libération n’a toujours pas reçu de réponse des autorités Camerounaises

– Que la dégradation de son état de santé devient jour après jour préoccupante

Nous appelons à la libération immédiate et inconditionnelle du prisonnier politique Marafa Hamidou Yaya, en condamnant l’acharnement répressif dont il fait l’objet de la part du régime de Paul Biya, consistant notamment en son maintien en détention arbitraire malgré son innocence prouvée, sa santé défaillante, et les multiples appels internationaux en faveur de sa libération, dans le but macabre et évident de le neutraliser politiquement, voire de l’éliminer physiquement.

Le Ministre Marafa doit pourtant être immédiatement libéré au moins pour raisons humanitaires et sanitaires, afin de pouvoir notamment recevoir au plus vite un traitement adéquat. Pourquoi ce qui est accordé à d’autres par le fait du prince lui est-il donc refusé, alors précisément que Marafa Hamidou Yaya n’a jamais voulu se soustraire à la justice de son pays?

Nous tenons le Président Paul Biya personnellement responsable de cette situation, ainsi que de tout ce qui pourrait arriver au ministre d’État Marafa Hamidou Yaya, si le régime de Yaoundé persiste à lui refuser l’évacuation sanitaire pour raisons humanitaires.

Nous réitérons notre demande auprès du Président Macron, comme nous l’avions toujours fait auprès du Président Hollande, dans l’espoir que cette fois-ci la diplomatie française puisse enfin convaincre les autorités camerounaises de se conformer aux conventions internationales ratifiées par leur pays en libérant le prisonnier poliique Marafa Hamidou Yaya.

Le Comité de Libération des Prisonniers Politiques (CL2P)

Réference: PDR/SDP/BEAR/A053993

Paris le 13 Décembre 2017