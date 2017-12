Cameroun: Alain Ripert, Dg Bicec Â« Lâ€™intÃ©gralitÃ© de la fraude Ã  Ã©tÃ© absorbÃ©e Â» :: CAMEROON

Cameroun: Alain Ripert, Dg Bicec « L’intégralité de la fraude à été absorbée » :: CAMEROON La Banque internationale du Cameroun pour l’épargne et le crédit (Bicec) a tenu une conférence de presse à Yaoundé pour rassurer ses clients.

« Démission du DG de la Bicec », La rumeur a couru, d’abord sous la forme de téléphone arabe, ensuite relayée par les réseaux sociaux et la presse classique. Et pour cause ? Le détournement massif survenu dans la banque qui a conduit à l’arrestation du Directeur General Adjoint et le responsable de la comptabilité entre autres. Il était temps, il fallait faire des clarifications. La presse a été conviée, dans toutes ses composantes : écrite, audio visuelle et cybernétique. Sur la table, Pierre Levayer, le président de Bcpe international, principal actionnaire de la Banque, Jean Baptiste Bokam, Président du Conseil d’Administration, Alain Ripert, Directeur général de Bicec.

Il fallait mettre un terme à « une actualité créée par une presse négative » Pierre Levayer l’a martelé pour le préciser : Il n’est aucunement question de la démission du Dg. Il est là. Il fallait le dire aux hommes des medias avant la tenue du conseil d’administration. Bien au contraire, la banque est en mouvement et a tiré les leçons de la longue saignée dont elle a été victime pendant dix ans et qui l’a délesté d’une rondelette somme de 50 milliards de FCFA. Une fraude qui incluse les employés de l’entreprise ainsi que des prestataires externes. La procédure d’inculpation suit son cours à la justice.

Sur ce sujet qui a d’ailleurs occupé l’essentiel des échanges entre la presse et le staff dirigeant de la banque, Alain Ripert s’est voulu, à la fois confiant et rassurant ; la totalité des détournements des fonds effectuée entre 2003 ET 2013 a été « absorbée par la comptabilité de la banque ». Une jurisprudence qui a fait que, dans le but de rassurer leurs clients, d’autres banques ont approchés pour avoir une idée du mécanisme de fraude.

Désormais, la banque est tournée vers son avenir « 55 ans après, nous voulons conserver nos valeurs » à précisé Levayer. Les états de services de cette banque dont l’Etat du Cameroun détient 17,5 % du capital en disent long. 21,2 milliards F de crédits scolaires en 2017. De nombreux crédits et financé de nombreux projets à hauteur de 778 millions Cfa. Des milliers d’emplois. Une agence vip à Yaoundé, des agences à Nkongsamba, Mbalmayo, N’Gaoundéré. Et, une nouvelle dynamique avec les transactions sur internet.