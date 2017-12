CAMEROUN :: StratÃ©gie : Cabril Libii a trouvÃ© un parti pour 2018 :: CAMEROON

CAMEROUN :: Stratégie : Cabril Libii a trouvé un parti pour 2018 :: CAMEROON Son mouvement « 11 millions de citoyens » ira à toutes les élections sous la bannière du parti Univers du Pr Nkou Mvondo.

On en sait un peu plus sur la stratégie de Cabril Libii, entré en politique de plain-pied à la faveur de l’opération « 11 millions d’inscrits sur les listes électorales », lancée en mai dernier. Entre temps, l’opération a muté en un mouvement baptisé « 11 millions de citoyens ». C’est dire combien les Camerounais sont attendus pour répondre au rendez-vous de l’année 2018, afin de provoquer le ras de marée du changement.

Evidemment, Cabral Libii est à la tête du nouveau mouvement. Il a même trouvé un parti politique qui permettra à ses camarades et lui d’aller à la compétition électorale dans quelques mois. En réalité, le mouvement « 11 millions de citoyens », par la voix de son coordonateur, a accepté la « main tendue » par le Pr Prosper Nkou Mvondo du parti Univers. « A votre main tendue, nous répondons oui. Oui nous cheminerons ensemble. Oui nous irons ensemble à la conquête des citoyens. Ensemble, nous redonnerons envie de politique à nos compatriotes », a déclaré Cabral Libii.

Une alliance est ainsi nouée en prélude aux élections de l’année prochaine au Cameroun. Cette alliance a été formalisée le 11 décembre 2017 à Yaoundé, lorsque les deux leaders politiques ont publiquement apposé leur signature sur les documents y afférant. Cabral Libii en tant que coordonateur national du mouvement « 11 millions de citoyens ». Prosper Nkou Mvondo, le leader du parti Univers. Ce dernier n’a pas manqué de relever qu’en ce moment au Cameroun, sa formation politique compte parmi les 22 remplissant les conditions pour investir des candidats à toutes les élections.

Le mouvement « 11 millions de citoyens » n’est pas un parti politique. Par l’alliance nouée, il pourra aller à la compétition électorale sous la bannière Univers. Cabral Libii réaffirme alors l’ambition de présenter des candidats à toutes les élections prévues en 2018 : les législatives, les municipales, les sénatoriales et la présidentielle. L’accord ne vaut que pour ces consultations, et expirera dès que celles-ci auront eu lieu, l’année prochaine ou après. Il n’empêche que les adhérents de « 11 millions de citoyens » et les militants du parti Univers affirment leur volonté de mettre ensemble leurs moyens et leurs efforts, pour sensibiliser les Camerounais à s’inscrire sur les listes électorales.

Ensemble, ils vont aussi sélectionner et investir les candidats aux élections de 2018. La plateforme qui vient de voir le jour est ouverte à tous les acteurs politiques. Pour Cabral Libii, « il est possible que l’amour de la patrie, la foi en l’avenir, le courage de la conviction, l’audace de l’intelligence, l’abnégation de l’espérance, l’entêtement de la survie, l’emportent sur les idées reçues et le désespoir. »

Quant au Pr Prosper Nkou Mvondo, il invite ses collègues universitaires « à quitter les amphithéâtres pour investir l’arène politique. » Au sein du parti Univers, l’enseignant de droit assume les fonctions de « capitaine politique opérationnel ». Il est l’homme qui mène la bataille sur le terrain.