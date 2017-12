Vers la construction de quatre autoroutes au Cameroun :: CAMEROON Le Cameroun est sur le chantier de construction de quatre autoroutes à l’horizon 2025, dont trois sont actuellement en chantier et une autre en étude de faisabilité, a annoncé lundi le ministère des Travaux publics (MINTP).

L’autoroute devant desservir les capitales politique Yaoundé et économique Douala, est en cours de construction sur une distance de 2015 km. Pour le moment 60 km ont été réalisés sur ce tronçon qui permettra de rallier assez rapidement les deux principales villes du pays.

A cause des problèmes de libération des emprises, des remous sociaux et autres retards dans le paiement des décomptes, l’entreprise chinoise China first highway engineering (CFHE) estime que le délai contractuel de fin de chantier ne sera pas respecté.

L’autre autoroute entre Yaoundé et Nsimalen se dessine déjà à travers un échangeur dont la vingtaine de kilomètres vise à fluidifier la desserte optimale de l’aéroport international de Yaoundé Nsimalen.

Pour sa part, l’autoroute Kribi-Lolabé dans la région du Sud, est en bonne voie avec un taux d’avancement des travaux de 66,22%.

Sa construction devrait permettre de desservir le port de Kribi situé à une trentaine de kilomètres de cette cité balnéaire.

Le quatrième chantier qui concerne l’autoroute Douala-Limbé se trouve dans sa phase d’études de faisabilité.

Au terme du processus d’attribution de l’appel d’offres international restreint lancé par le gouvernement camerounais, le groupement Egis International/Egis Cameroun s’est vu attribuer le lot n°2 en vue de procéder aux études de faisabilité et d’avant-projet sommaire pour la construction de l’autoroute longue de 70 km.

Après cette première phase, la seconde étape concerne la réalisation des études en vue de la construction de trois autoroutes dans le pays.

Il s’agit de la 2e phase de l’autoroute Yaoundé-Douala; l’autoroute Edéa-Kribi, et l’autoroute Douala-Limbe-Bafoussam, qui est une composante de la boucle autoroutière Yaoundé-Douala-Bafoussam-Yaoundé.