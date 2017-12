Cameroun :: LibertÃ© dâ€™expression : Cavaye Yeguie Djibril fait interdire une rencontre entre la dÃ©putÃ©e Udc Patricia Ndam Ndjoya et la presse politique :: CAMEROON

Cameroun :: Liberté d’expression : Cavaye Yeguie Djibril fait interdire une rencontre entre la députée Udc Patricia Ndam Ndjoya et la presse politique :: C Après Christopher Fumunyoh il ya quelques mois, le Club des journalistes politiques du Cameroun que dirige Georges Alain Boyomo, directeur de publication du quotidien Mutations, s’est encore vu privé hier 11 décembre 2017 à Yaoundé, de tenir son 9ème Café politique, lequel avait pour invitée, Patricia Ndam Ndjoya. Les journalistes arrivés en grand nombre à 10 heures, se sont vu interdire l’entrée de l’hôtel des députés à Yaoundé

A chaque édition, le Club des journalistes politiques du Cameroun, reçoit un Homme politique, ou un diplomate, lequel est invité à s’exprimer sur des sujets qui lui sont présentés des jours avant la rencontre. Déjà en décembre 2016, une invitation restée jusqu’ici sans réponse, avait été adressée à Paul Biya le président de la République. Mais, en moins de six mois, les Hommes de Georges Alain Boyomo, lorsqu’ils ne se heurtent pas à l’administration Rdpc, ils subissent les dégâts collatéraux du climat délétère qui règne depuis belle lurette à l’Assemblée nationale du Cameroun. Dernière actualité en date, l’accès de colère de Patricia Ndam Ndjoya la députée de l’Union démocratique du Cameroun( Udc).

A en croire Patricia Ndam Ndjoya, sa rencontre avec la presse politique, a reçu l’assentiment de la direction de l’hôtel des députés, laquelle lui a alors réservé une salle de conférence qui s’est mystérieusement refermée hier lundi matin, sous les injonctions de Cavaye Yeguie Djibril le président de l’Assemblée nationale qui exige préalablement que la députée Udc, fasse des excuses publiques à la Chambre basse, après l’incident de vendredi dernier où Patricia Ndam Ndjoya excédée par l’absence de débats lors de l’adoption du budget 2018, a balancé un pied de chaussure qui a blessé au passage, le député Richard Wallang.

Il a finalement fallu beaucoup de négociations entre les dirigeants de la presse politique et le directoire de l’hôtel, pour que les journalistes, puissent accéder à la guérite de l’hôtel, et interviewer sous un soleil mordant, Patricia Ndam Ndjoya qu’entouraient avec beaucoup de solidarité, les trois autres députés Udc, ainsi que d’autres hauts cadres du parti d’Adamou Ndam Ndjoya.

Georges Alain Boyomo, président du Club des journalistes politiques

« Nous sommes habités par un sentiment de déception face à une autre violation de la liberté de la presse. La démarche du Club Pô visait à recueillir les avis et postures de la députée Ndam Ndjoya sur des sujets bien précis, et relatifs à la session parlementaire en cours ; la crise anglophone, l’état de santé de l’Udc, et l’année électorale 2018. Or avec cette répression qui ne s’imposait pas, les journalistes n’ont eu droit qu’à une interview en plein air. Un exercice qui ne permet pas de rentrer dans les profondeurs des points inscrits à l’ordre du jour. Tout cela est regrettable et contradictoire pour un pays qui entonne l’hymne de la démocratie et de la modernité, mais reste très attaché à la privation des libertés publiques ».

Camer.be vous propose plusieurs images de l’ambiance tendue d’hier matin à l’hôtel des députés à Yaoundé, entre Patricia Ndam Ndjoya, les responsables de l’hôtel, et la sécurité.