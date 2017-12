CAMEROUN :: Une nouvelle tÃ©lÃ©vision privÃ©e se dÃ©voile :: CAMEROON

CAMEROUN :: Une nouvelle télévision privée se dévoile :: CAMEROON CMR 7 a été présentée aux opérateurs économiques et chefs d’entreprises le 7 décembre 2017 à Douala. Son lancement officiel est prévu le 15 décembre prochain.

Le paysage audiovisuel camerounais reçoit un nouveau membre. CMR7 Télévision s’est dévoilée le 7 décembre 2017. Le projet de télévision a été présenté aux opérateurs économiques et aux chefs d’entreprises à l’hôtel Pullman à Douala. C’est dans cette ville que le nouveau médium a son siège. « Bâtir demain dès aujourd’hui est son slogan ». Il propose au public 80 % d’enseignement et de divertissement, 10% de programmes de sport et 10 % de politique.

La chaîne que dirige Théodore Ted Ndanga veut « divertir et éduquer les populations ». Elle se donne comme autre challenge la mise en lumière, le talent et l’esprit d’initiative de la jeunesse et veut favoriser « la proximité positive ». Elle veut mettre l’accent sur les jeunes, les femmes et les enfants. CMR 7 Télévision, médium 100% camerounais, offre moins de contenu de flux et plus de contenu de stock. Ses responsables mettent l’accent sur les jeunes, les femmes et les enfants.

Leur télévision propose de l’information de proximité afin de remettre le téléspectateur en confiance avec lui-même et avec son environnement. Les journaux auront le format « tout en images » et « live » et dureront 26 minutes. La durée moyenne d’un programme sera de 30 minutes. L’antenne de CMR7 Télévision est « aérée et respire ». Elle contient de la musique à bonne dose, une programmation bilingue. Surtout, CMR 7 Télévision veut marquer sa différence d’avec les autres télés.

Elle a exclu de sa programmation les matinales, la tranche 10-12 heures et les débats du dimanche. CMR7 peut être captée avec une simple parabole, un kit ou par la voie du câble. Elle est présente en Afrique centrale et en Afrique francophone sur Eutelsat. Son lancement officiel est prévu le 15 décembre 2017 à 15 heures 30.